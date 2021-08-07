Dr. Nüket Eroğlu, dolgu, botilismus toksini, endopeel, gibi uygulamalar yaparken altın oranın önemini vurguladı. ’Estetik öncelikle bakışlarla başlar’ dedi. ‘Yüzü değerledirirken üç parça halinde değerlendirmek gerekir’ diyen Dr. Nüket Eroğlu; alın, burun ve çene oranının estetik bir görünümde çok önemli olduğunu söyledi.

Dr. Nüket Eroğlu, ‘Yüze uygulama yaparken altın oranı sağlamak için önce yüzü bütünüyle değerlendirmek gerekir. Altın orana uyumsuz olan alın, burun ya da çene mesafesi için önerilerde bulunulmalıdır. Dolgu, botoks, endopeel gibi uygulamalardan önce hastamı değerlendiriyor ve altın orana ulaşması için neler yapılması gerektiğini anlatıyorum.' diyen Dr. Nüket Eroğlu, ‘Güzellikte matematik çok önemlidir. Altın oran estetik uygulamaların temelidir. İdeal altın orana sahip insanlar çok daha güzel görünürler.' diye belirtti.

Dr. Nüket Eroğlu, ‘Hayata olan bağlılığın önemli bir göstergesikişisel bakıma ve görünüme verilen özendir.Eski çağlardaki resim ve heykellerden günümüzdeki teknolojik ve sanatsal tasarımlara kadar kullanılan altın oran; estetik işlemlerde dikkat edilmesi gereken ilk noktadır.' dedi.

ALTIN ORANIN ESTETİKTEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Altın oran, bir bütünün parçaları arasında uyum açısından en ideal boyutlardır. Doğada her şey bir sayısal değere karşılıktır. Estetik görünümün temeli göze en güzel gelen uyumu yakalamaktır. Doğadaki bu evrensel uyum ve güzellik yasalarını örnek alınarak Eski Mısır, Antik Yunan ve Roma sanat eserlerinde oldukça belirgin olan bu uyum prensibi, 1,618 olan Phi sayısına dayanmaktadır.

Bir sanat eseri, teknolojik tasarım ya da doğada beğenerek izlediğimiz güzelliklerin temeli “Altın Oran”a bağlıdır.

Leonardo da Vinci ile dikkat çeken 'Altın Oran'; büyüğün küçüğe oranı olarak ifade edilir. Yüz estetiğinde altın oran, büyük organlarınalt organlara oranıdır. Yüzün, boynun genişliğine oranı, dudak köşelerine oranı, kaşların arasına oranı, burun boyuna oranı, burun genişliğine oranı, burun deliklerine oranı, göz bebekleri arası mesafeye oranı gibi…

YÜZDE ALTIN ORAN NASIL SAĞLANIR?

Yaşın ilerlemesiyle burun ucu düşer ve uzar; çene küçülür ve içe dönüp kısalır. Yanaklar gevşeyip sarkınca çene hattı bozulur. Yüzdeki kemiklerin ve kıkırdakların erimesi ve küçülmesiyle yüze karakter veren hatlar kaybolur. Yüz gitgide düzleşir. Çene kemiğinin hacim kaybıyla çene köşeleri kaybolup yüz gitgide daralır. Dudaklar hacim kaybıyla incelip içe doğru döndüğünden yüz depresif görünür.

Bu durumda altın oran için öncelikle midface, elmacık, jawline, dudak, çene, nazolabielve marionette çizgilere gerektiği ölçüde dolgular yapılmalıdır. İhtiyaca ve yaşa göre hyaluronik asit ya da kristal dolgular kullanılmalıdır. Hyaluronikasitin nem tutma özelliği varken hidroksiapatit dolguların dokuda kalış ömrü uzudur ve kolajen uyarıcı yani gençleştirici etkileri vardır. Dolgu uygulaması sırasında sıklıkla ağız köşelerineve burun ucuna botoks yapılarak buradaki kaslar gevşetilir ve uzatılır. Böylece depresyon görüntüsü kaybolur.

İDEAL GÜZELLİK İÇİN ÖNCELİKLE NELER YAPMAK GEREKİR?

Altın oran dışında da güzellik tanımında çok önem arzeden asırlardır değişmeyen, kalıplaşmış unsurlar vardır. Göz kapağı operasyonu gerekliyse beklemeden yapılmalıdır. Kaş – göz mesafesi yakınsa Infinity Lift kaş askısı konularak kaşlar kaldırılmalıdır. Örneğin, genetik olarak göz kapağı düşük olan insanlar ve yaşlandığı için göz kapağı sarkan ve torbalanan insanlar depresif ve yorgun görünür, büyük gözler ve açık ten rengi tüm toplumlarda güzel bulunmuştur.

Cildinde sorun olanların lekelerinden, siğillerinden, benleriden, keratozlarından, yüzdeki kıllarından, geniş gözeneklerinden, akne izlerinden, komedonlarından, melazmalarından… vb. bakımsız gösteren her şeyden kurtulması ilk yapılması gerekendir. Günümüzde 3D BabyFace sisteminde kombine edilenileri teknolojik lazerler, tek seansta kalıcı çözümler sağlayarak saydam görünümlü, ipeksi dokuya sahip yeni genç bir cilt oluşturduğu için neredeyse tüm estetik tedavilerin ilk basamağında yer alır.

ALTIN ORAN KİMLERDE VAR?

Estetikte mükemmeliğin temsili altın orandır. CharlizeTheron, Adriana Lima, LizHurley, Megan Fox, Rihanna, JessicaAlba, gibi ünlüler altın orana sahiptir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.