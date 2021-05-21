Dr. Mustafa Kadir Toktaş Diş Hekimliğinde Cad-Cam Sistemini Anlattı

Son yıllarda diş sağlığı ve tedavisi alanında çokça konuşulmaya başlananCad-Cam sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş “Bilgisayar destekli olarak diş tasarımı ve üretilmesi anlamına gelen CAD CAM,hastadan ölçü alma zorunluluğunu ortadan kaldırmış olan son sistem tedavi uygulamalarından biridir. Bilgisayara bağlı kamera sayesinde dişlerden görüntü alınarak protez tasarımı yapılıp, bir seansta kusursuz dişlere kavuşmak mümkün hale geldi” diye konuştu.

Dr. Mustafa Kadir Toktaş, “İmplant, protez, kaplama, lamina, porselen, dolgu tedavilerinde özellikle cad cam uygulaması kullanılmaktadır.” dedi

“Cad Cam teknolojisi ile hazırlanan restorasyonlar ve implantlarda yüksek düzeyde estetik görünüm elde edilir. Bunun dışında; cad cam sisteminin hassasiyeti az seviyededir” diyen Diş Hekimi Dr.Mustafa Kadir Toktaş, “Geleneksel yöntemlerle elde edilebilmesi mümkün değildir” şeklinde açıklamada bulundu.

Geniş bir uygulama alanı olan Cad Cam diş yönteminin esnek görüntüleme imkânı da hekimin ağız ve diş yapısı hakkında daha detaylı bilgi almasını sağlamaktadır.Hem hastanın dişlerine daha uyumlu restorasyonlar elde edilir hem de zamandan tasarruf sağlanır. Dr. Mustafa Kadir Toktaş, “Cad cam yöntemi ile porselen bir diş restorasyonunun hazırlanıp hastaya uygulanması işlemi 1-2 saat gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleşebilmektedir” şeklinde açıklama yaparken, “Dijital diş hekimliğinde kullanılan malzemeler nelerdir?” sorusuna da “Zirkonyum EmpressKompozit ve Kompozit Porselen karışımı malzemeler kullanılır” diye cevap verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.