Dr. Keskin: Maden suyunu sevin, şekeri değil

Doç. Dr. Muhammed Keskin, piyasada bulunan vitaminli, meyveli ve benzeri katkı maddeli maden sularında sağlığı tehdit eder miktarda beyaz şeker bulunduğu uyarısında bulundu

Kardiyolog, Bilim İnsanı, BAU TIP Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından piyasadaki şekerli soda ile ilgili olarak takipçilerini uyardı.

Dr. Keskin, twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Limonlu, C vitaminli, meyveli vs diye satılan maden sularının çoğunda 10 küp şeker var. Maden suyu da şekerli içecek olmaktan kurtulamadı. Limonu maden suyuna sıkın ve şekerden kurtulun. Maden suyunu sevin, şekeri değil. Rafine şeker= Toksik kalori”

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