Dr. Keskin: 3 saatte 1 kez idrara çıkmalısınız

Kardiyolog Doç. Dr. Muhmmet Keskin yaz aylarıyla birlikte vücudun su ihtiyacına ilişkin önemli uyarılarda bulundu

Doç Dr. Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı uyarısında yaz aylarında vücudun alması gereken su miktarını açıkladı.

Dr. Keskin, twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Günde 2-3 litre su içen birinin tuvalete çıkma sıklığı 6-7 kez olmalıdır. Gün içinde her 3 saatte 1 kez idrara çıkıyor olmalısınız. Bu sıklık 4 saatte 1'den düşük ise yeterince su içmiyorsunuz demektir. Diğer su tüketimi göstergesi olan idrar rengi ise açık sarı olmalı.”

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