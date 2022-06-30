Dr. Keskin: 3 saatte 1 kez idrara çıkmalısınız
Kardiyolog Doç. Dr. Muhmmet Keskin yaz aylarıyla birlikte vücudun su ihtiyacına ilişkin önemli uyarılarda bulundu
2022-06-30 17:26:02
Doç Dr. Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı uyarısında yaz aylarında vücudun alması gereken su miktarını açıkladı.
Dr. Keskin, twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Günde 2-3 litre su içen birinin tuvalete çıkma sıklığı 6-7 kez olmalıdır. Gün içinde her 3 saatte 1 kez idrara çıkıyor olmalısınız. Bu sıklık 4 saatte 1'den düşük ise yeterince su içmiyorsunuz demektir. Diğer su tüketimi göstergesi olan idrar rengi ise açık sarı olmalı.”
YORUMLAR (0)