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TIMETURK / SAĞLIK / Dr. Keskin: 3 saatte 1 kez idrara çıkmalısınız

Dr. Keskin: 3 saatte 1 kez idrara çıkmalısınız

Kardiyolog Doç. Dr. Muhmmet Keskin yaz aylarıyla birlikte vücudun su ihtiyacına ilişkin önemli uyarılarda bulundu

2 Saat Önce
2022-06-30 17:26:02
Dr. Keskin: 3 saatte 1 kez idrara çıkmalısınız

Doç Dr. Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı uyarısında yaz aylarında vücudun alması gereken su miktarını açıkladı.

Dr. Keskin, twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Günde 2-3 litre su içen birinin tuvalete çıkma sıklığı 6-7 kez olmalıdır. Gün içinde her 3 saatte 1 kez idrara çıkıyor olmalısınız. Bu sıklık 4 saatte 1'den düşük ise yeterince su içmiyorsunuz demektir. Diğer su tüketimi göstergesi olan idrar rengi ise açık sarı olmalı.”

su-icmek .

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