Dr. Candan Mezili - Estetikte Meme Operasyonları

Kadınlar için duruş ve görünüş oldukça önemli unsurlardır. Bu duruş ve görünüşü güzel sağlayan hatlar ve kadınlığı simgeleyen bölgeler mevcuttur. Bunlarda bir tanesi de göğüslerdir.

Göğüslerinden memnun olmayan kadınlar için ilerleyen tıp ile birlikte pek çok alternatif ortaya çıkmıştır. Bunlar kadınların göğüslerinden ne konuda şikâyetçi olduklarına göre farklılık göstermektedir.

Meme operasyonu geçirmek isteyen kadınlar İzmir meme büyütme tedavisinden yararlanarak göğüslerini büyütme şansına sahiptir. Meme büyütme tedavisi dışında İzmir meme dikleştirme ve meme küçültme gibi pek çok estetik alternatif söz konusudur.

Dr. Candan Mezili Kimdir?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini 2005 yılında bitirdim. Aynı yıl uzmanlık eğitimi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniğine girdim. Plastik Cerrahi alanını seçmemde hayal gücü ve şekil değiştirme işlemlerinin büyüsüne kapılmamın etkisi büyüktür. 6 yıllık ihtisas süresi çok yoğun geçti ve çok kıymetli hocalarımla birçok ameliyat yapma şansım oldu. 2011 yılında uzmanlığımı aldıktan sonra, gerek Kars Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetim sırasında gerekse Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesinde kendimi geliştirmeme olanak sağlayan pek çok ameliyat yaptım. Devamında ise kişisel özelliklerim doğrultusunda Özel Hastanelerde çalışma kararı aldım ve bu doğrultuda pek çok özel hastanede (Özel Eryaman, Özel Keçiören ve Özel Kudret İnternational Hastanesi) çalıştım. 2015 yılının sonlarından 2018 Mayıs ayına kadar Özel Bodrum Acıbadem Hastanesinde çalıştım. Bu süreçte ilk 1.5 yıl boyunca Prof. Dr. Mehmet Mutaf ile birlikte özellikle yanık ve yaralı yüzlerin rekonstrüksiyonu, mikrotia ve çocuk konjenital anomalileri alanlarında çalıştım.

Ardından kısa süre İzmir Özel Ekol Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olarak çalıştım.

Şu anda İzmir'de, kendi özel kliniğimde hizmet vermekteyim.

Meme Büyütme Nasıl Yapılır?

Bazı kadınların göğüsleri bedenine göre ya da genetik olarak olması gerektiğinden daha küçük bir ebada sahiptir. Bu kadınlar gerek görünüş için gerekse duydukları rahatsızlıktan dolayı İzmir meme büyütme operasyonu olmak isterler.

Memelerin hacminin göründüğünden daha büyük olması için meme için üretilen yapılan göğüs yağ dokusunun altına yerleştirilmesi neticesinde İzmir meme büyütme işlemi tamamlanır.

Meme Büyütme Fiyatları

İzmir meme büyütme fiyatları göğüsün ne derecede büyümesi gerektiği yerleştirilecek olan implant adı verilen yapısını kalite durumu ve kullanım ömrü ile doğrudan ilişkili olduğu için fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz de İzmir meme büyütme operasyonu geçirmek istiyorsanız hekiminiz ile iletişime geçmelisiniz.

Sadece meme büyütme konusunda değil göğüslerinin sarkık olması konusunda şikâyette bulunan kadınlar da İzmir meme dikleştirme operasyonu ile daha dik duran ve dolgun göğüslere sahip olabilirler. Bunların dışında bir zorunluluk neticesinde örneğin eşinin de şikâyetçi olması durumlarında bazı kadınlar göğüslerini küçülmek isteyebilir. Bunun için de İzmir meme küçültme operasyonu ile küçük göğüslere sahip olabilirsiniz.

Meme Küçültme Uygulamaları Nelerdir?

Bazı kadınlar memelerinin daha büyük olmasını isterken bazıları da büyük olan memelerinden şikâyet edip İzmir meme küçültme operasyonu yaptırmak isterler. Çünkü büyük olan meme yapısı aynı zamanda sarkık olmaya da neden olduğu için kadınlar bundan rahatsızlık duyabilir.

Sadece görünüş açısından değil cerrahi bir müdahale olarak şart olduğu için İzmir meme küçültme uygulaması yapılır. Memenin küçültülmesi işlemi meme içerisindeki fazla yağ tabakasının alınması neticesinde oluşur.

Meme Küçültme Kimlere Uygulanır?

Beden yapısına göre meme boyutu ve meme yapısı büyük olan kimselere meme küçültme uygulaması yapılabilir. Meme yapısı olması gerektiğinden daha büyük olan kimseler zaman içerisinde bel ve boyun ağrısı yaşayabilir. Bu gibi şikâyetler yaşayanlara da zorunlu olarak İzmir meme küçültme operasyonu uygulanmaktadır.

Memenin olması gerektiğinden daha büyük bir yapıya sahip olması kadınların kıyafet bulması açısından da sıkıntı yaratmakta ve rahatsızlık duyabilecekleri görüntü oluşmasına sebep olur.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Bayanların doğum sonrası dönemde bebeklerine süt vermesi esnasında göğüsleri olduğundan daha büyük bir hacme sahip olur. Fakat süt verme dönemi sona erdiği zamanda göğüsler ani bir küçülme yaşayarak sarkmaya başlar. Sarkan göğüsler için İzmir meme dikleştirme operasyonu yapılır. Bu şekilde sarkmış olan göğüsler daha dik ve daha hoş olan bir görüntü verecektir.

İzmir meme dikleştirme operasyonu genel olarak göğse bir protez yerleştirilmesi sonucu yapılan bir operasyondur. Sarkıklık derecesine bağlı olarak değişen işlemlerde ileri seviyede cerrahi müdahale ile meme dikleştirme operasyonu yapılmaktadır.

Meme Dikleştirme Yöntemleri Nelerdir?

Sarkan göğüslerin eski haline dönmesi için uygulanan operasyona meme dikleştirme operasyonu denir. Bu operasyonda uygulanacak olan metotlar genel olarak memedeki sarkıklık oranına bağlı olarak değişmektedir. İzmir meme dikleştirme operasyonu sonrasında göğüslerinizde halka biçimini andıran izler kalıcı olacaktır. Bu sebepten ötürü operasyondan önce bunu göze almanız gerekir.

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