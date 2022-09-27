Dondurulmuş embriyo gebeliklerinde komplikasyonlar daha yüksek

Sonuçları yeni açıklanan bir araştırmaya göre, donmuş embriyoların transferinden sonra yüksek kan basıncına bağlı gebelik komplikasyonları riskinin doğal olarak gebe kalan gebeliklere kıyasla daha yüksek olduğunu ve taze embriyo transferlerini takiben riskin doğal olarak gebe kalan gebeliklere benzer olduğunu gösteriyor

American Heart Association dergisi Hypertension'da yayınlanan ve üç Avrupa ülkesinde (Danimarka, Norveç ve İsveç) neredeyse otuz yılı kapsayan yeni bir araştırma ile 4,5 milyondan fazla hamilelikle ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Dondurulmuş embriyoların kullanıldığı tüpte döllenmeden kaynaklanan gebelikler, taze embriyolar kullanıldığında veya doğal olarak gebe kalındığında, yüksek tansiyon veya hipertansif bozukluklarla ilgili komplikasyon riskinin artmasıyla bağlantılı bulundu

Dondurulmuş embriyo transferinde olasılık en yüksek

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ve Avrupa'daki diğer kurumlardan araştırmacılar, Danimarka'dan 1994-2014, Norveç'ten 1984-2015 ve İsveç'ten 1985-2015 tarihli tıbbi doğum kayıtlarını analiz ettiler.

Kayıtlarda yaklaşık olarak 4,4 milyon doğal yolla gebelik, taze embriyo transferi kullanılan 78.300 gebelik ve donmuş embriyo transferinden 18.037 gebelik bulundu.

Araştırmacılar, gruplar arasında gebelik sırasında hipertansif bozukluk olasılığını karşılaştırdılar ve bu tür komplikasyonların dondurulmuş embriyo transferinden sonra %7.4, taze embriyo transferinden sonra %5.9 ve doğal gebelikten sonra %4.3 oranında gerçekleştiğini buldular.

Veriler ayrıca, dondurulmuş ve taze embriyo transferinden kaynaklanan gebeliklerin, doğal olarak gebe kalınan gebeliklere kıyasla %5 oranında daha sık preterm olduğunu (sırasıyla donmuş embriyonun %6,6'sı ve taze embriyonun %8,1'i) gösterdi. .