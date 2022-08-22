Domates gribi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Koronavirüs ve maymun çiçeği sonrası gündeme gelen yeni salgının adı domates gribi. Hindistan'da çocuklar arasında son derece bulaşıcı bir virüsün yayıldığı bildiriliyor. Peki, Domates gribi nedir? Domates gribi belirtileri nelerdir?

Koronavirüs ve Maymun Çiçeği dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Hindistan'dan korkutan bir haber geldi. Domates gribi olarak bilinen hastalık çocuklar arasında yayılıyor. Oldukça bulaşıcı olan Domates Gribinin belirtileri arasında ciltte büyük kırmızı kabarcıklar, yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrıları bulunur. Hindistan'da beş yaş altı 82 çocuğa bulaşan Domates gribi hastalığının henüz bir aşısı veya tedavisi yok. İşte, Domates gribi belirtileri...

Domates gribi nedir?

Hindistan'da oldukça bulaşıcı bir domates gribi ortaya çıktı. Domates gribi olarak bilinen hastalık ilk olarak bu yıl Mayıs ayında tespit edildi ve şimdiye kadar beş yaş altı 82 çocuğa bulaştı.

Domates gribi belirtileri nelerdir?

Adını ciltte oluşan kötü kırmızı kabarcıklardan alan domates gribi, aynı zamanda yüksek ateş, kızarıklık ve yoğun eklem ağrılarına da neden olur. Domates gribinin en belirgin belirtisi ciltte büyük kırmızı kabarcıklardır. Diğer semptomlar arasında yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrısı bulunur.

Ölümcül olmayan Domates Gribinin aşısı veya tedavisi yoktur. .