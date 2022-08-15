Doktorlardan Beyaz Reform yorumu: Haksızlıklar artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Beyaz Reform' 'Sözleşmeli doktor alınacak, daha yüksek özlük haklara sahip olacaklar' açıklaması doktorlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Doktorlar, bu şekilde sağlık çalışanları arasında 'haksızlıklar'ın artacağı yorumları yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Önümüzdeki günlerde, ilçelerimizden başlayarak, sözleşmeli kadro yaygınlaştırılacak. Yeni uygulamada sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak." açıklamasını yapmıştı.

Yeni alınacak sözleşmeli doktorların daha yüksek özlük haklarına sahip olacak olması mevcut doktoların isyanına neden oldu. Sosyal medyada, "haksızlıkların" artacağı yorumlarına neden olan bu gelişmeye "Aynı hastanede aynı branşta çalışan iki hekim birbirinden farklı maaş alıyordu, bu durum daha da artacak" yorumları yapıldı.

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