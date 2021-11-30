Doktor Ceyhun Aydoğan Obezitede Kimler Riskli! Neler Yapılmalı Açıklıyor

Çağımızın en yaygın sorunu olan ve çocuk büyük herkesin sıkıntısı olan obezite hastalığı artık çözümsüz değil. Bu hastalığı taşıyan kişilerin yapması gerekenler Doktor Ceyhun Aydoğan tarafından açıklanıyor. Aydoğan yapmış olduğu bilimsel açıklamalarla obeziteden ve fazla kilolardan dolayı yaşam kalitesi düşmüş olan herkesi rahatlatıyor.

Obezite konusunun yalnızca aşırı yemek yemekten kaynaklanmadığını açıklayan Doktor Ceyhun Aydoğan açıklamalarında obezite konusunda kimlerin risk altında olduğu konusuna da dikkat çekiyor. Aydoğan açıklamalarında obezite ameliyatına yönelik çarpıcı bilgiler de sunuyor.

Doktor Ceyhun Aydoğan: Obezite Çözümsüz Değil!

Alanında oldukça başarılı olan Doktor Ceyhun Aydoğan obezite sorunu sebebiyle sıkıntı yaşayan, hayat şartları ve konforu değişen hastalar için müjdeyi verdi. Yılların deneyimi ile obezite ve fazla kilolu olan hastaların bu sorundan kurtulabileceklerini söyledi. Aydoğan mide küçültme ve tüp mide ameliyatının obezite sorunu ile mücadele eden kişilerin tek çözüm yolu olduğu konusundan söz etti.

Hastalarını bu konuda yaşadıkları sıkıntıyı çözme konusunda anlamlı mesajlar veren ünlü doktor bu ameliyatlardan sonra sağlığına kavuşan milyonlarca kişinin var olduğu konusuna da değindi. Yalnızca aşırı yemekten değil, kronik rahatsızlıkların da obeziteye yol açtığına yönelik bilgi veren Aydoğan, bu alanda edinilecek önlemler ve doktor gözetiminde yapılacak diyet programları ile sıkıntıların giderilebileceği konusunda da görüşlerini dile getirdi.

Obeziteden Kurtulmak Mümkün Mü?

Herkesin yaşayabileceği sorunlardan biri olan obezite genellikle orta yaş kadınlarda ortaya çıkan bir sorunken günümüzde çocuklarda dahi görülüyor. Bu konunun çözümüne yönelik açıklamalarda bulunan Doktor Ceyhun Aydoğan hastaların kararlılıkla mücadele ettiklerinde bu sorunu kısa sürede çözebilecekleri konusunun üzerinde duruyor.

Doktor Ceyhun Aydoğan yapmış olduğu klinik çalışmalar hakkında da bilgiler veriyor. Obezitenin bir kader olmadığı ve bu sorunun çözümü için kaliteli bir doktordan yardım almanın da şart olduğu görüşünü taşıyor. Doktor Ceyhun Aydoğan fazla kiloları sebebiyle yaşam kalitesi düşen herkes için bu durumla yaşamak zorunda olmadıklarını da belirtiyor. Doğru tedavi şekli ile sağlıklı ve ideal bir kiloya sahip olabilecekleri konusunda müjdeyi veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.