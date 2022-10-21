Doğuştan yemek borusu ve makatı kapalı olan bebeğe 5 ayrı operasyon

Doğuştan yemek borusu ve makatı kapalı olan, sol böbreği olmayan ve sağ böbreğinde de darlık bulunan bebek, sevk edildiği Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Doç. Dr. Bahattin Aydoğdu ve ekibi tarafından yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu. Bebeğin babası 'Bu başarılı ameliyatları yaptığı için hocamıza ve ülkemizin yetiştirdiği doktorlara teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı

Siirt'te yaşayan Ayşe Akan (28) ve Dündar Akan (32) çiftinin ilk bebekleri 16 ay önce hastanede dünyaya geldi. Soyadları Akan olan çift, merhum sanatçı Tarık Akan'ı çok sevdikleri için bebeğin ismini Tarık koydu. Doğar doğmaz sağlık sorunları olduğu anlaşılan bebek, Siirt'ten Diyarbakır DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerde, bebeğin doğuştan yemek borusu ve makatının kapalı olduğu, sol böbreğinin bulunmadığı ve sağ böbreğinde de darlık olduğu belirlendi.

5 ayrı operasyon gerçekleştirildi

Tarık bebek, hastanede Çocuk Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Bahattin Aydoğdu ve ekibi tarafından 16 ay içerisinde, 3'ü makat, 1'i yemek borusu, 1'i de böbreğinden olmak üzere 5 ayrı operasyonla sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Bahattin Aydoğdu, bebeğin doğar doğmaz hastaneye getirildiğini, yapılan tetkiklerin ardından ilk önce yemek borusu ve makata ilişkin ameliyat yaptıklarını belirtti.

Tarık bebeğin bu süreçte 5 ayrı operasyon geçirdiğini söyleyen Aydoğdu, "Hastamız 5 ameliyatla sağlığına kavuştu. Bu kadar büyük ameliyatlara rağmen hayata bağlanmış olması bizleri daha da mutlu ediyor. Eğer bu ameliyatları yapmasaydık ciddi sıkıntılar olacaktı. Hasta belki yaşamayabilirdi." ifadelerini kullandı.

Bebeğin geçirdiği operasyonların zor olduğunu ve bu ameliyatları hastanelerinde rahatlıkla yapabildiklerini kaydeden Aydoğdu, bebeğin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Doktorlara teşekkür ediyoruz"

Anne Ayşe Akan da bebeklerinin doğduktan sonra zorlu süreçlerden geçtiğini dile getirdi. "Tarık, 5 ameliyat geçirdi. Çok şükür yolumuz doktorumuzla keşişti. Önce çocuğumu Allah'a sonra Bahattin hocamıza teslim ettik. İlk dönemler ameliyatı konusunda umutsuzdum. Sonra hocamız bana çok teselli verdi. Tarık, çok şükür sağlığına kavuştu. Oğlumun son ameliyatı da yapıldı." sözlerini kullanan Akan, bundan sonraki süreçte de kontrol için Diyarbakır'a geleceklerini kaydetti.

Baba Akan da, evladının çok zorlu ameliyatlardan sonra sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Bu başarılı ameliyatları yaptığı için hocamıza ve ülkemizin yetiştirdiği doktorlara teşekkür ediyoruz. Tarık Akan'ın sağlığı gayet iyi, taburcu olmayı bekliyoruz." şeklinde konuştu.