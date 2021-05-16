Doğru su nasıl seçilir?

Kendimiz için yapabileceğimiz en kolay ve en hızlı şey, yeterince yüksek kaliteli su içmeye başlamaktır. Vücut hemen tepki vermeye başlar ve çok olumlu tepkiler verir. Ama su farklı. Ve sadece minerallere değil, tabii ki içme suyuna da dikkat etmek gerekiyor.

Su sağlıklı bir yaşam tarzının ve etkili bir ilacın niteliğidir. Banyolar onunla doldurulur, dökülür, durulama ve soluma için kullanılır, ancak çoğu zaman içilir.

Su, insan yaşamında belirleyici bir rol oynar. Sağlıklı bir yaşam tarzının ana yönlerinin en azından nelerden oluştuğunu hatırlamak yeterli.

Doğal olarak, buradaki her şey bizim için neyin en önemli olduğuna, onsuz prensipte var olamayacağımız şeye bağlıdır.

• İlki oksijen. 3 dakikadan fazla nefes almayı durduramayız.

• İkincisi sudur. Su olmadan en fazla yedi gün dayanabiliriz.

• Üçüncüsü beslenmedir. Bir insan yemek yemeden 40 gün dayanabilir.

• Dördüncüsü harekettir. Çünkü hayatımızda ilk üç husus genel olarak bulunsa da, bizi tamamen hareketsiz kılsa bile, vücutta yavaş yavaş geri dönüşü olmayan değişiklikler başlayacaktır.

• Beşinci yön, kötü alışkanlıkların yokluğu veya varlığıdır, çünkü burada vücudumuza nasıl davranacağımıza kendimiz bir karar veriyoruz- dikkatli veya çok değil.

• Altıncı yön kalıtımdır. Burada verileni genel olarak artık etkileyemeyiz. Ama ailemizde bazı kronik hastalıklar olduğunu bilirsek, bu bizim için çok önemli bir çan, en azından ilk beş yönü gözlemleyelim.

Kaliteli su içmelisiniz

Su kalitesiyle ilgili çok büyük sorunlarımız var. Doğrudan su temini kaynaklarında, su temin sisteminde vb. Sahip olduğumuz şeyler de bölgeden bölgeye, şehirden şehre değişir.

Tabii ki, şimdi çoğu insan, şişelenmiş su içmenin daha iyi olduğunu, belirli testleri geçmiş, gerçekten de yüksek kaliteli, zararsız bir ürün olacağına dair kesin bir garantinin olacağına anlıyor.

Kendimiz için yapabileceğimiz en kolay ve en hızlı şey, yeterince yüksek kaliteli su içmeye başlamaktır. Vücut hemen tepki vermeye başlar ve çok olumlu tepkiler verir.

Ama su farklı. Ve sadece minerallere değil, tabii ki içme suyuna da dikkat etmek gerekiyor.

Doğru zamanda, belirli bir anda, vücudunuz için belirli bir su seçin.

Tabii ki, hücrelerimizin temel ihtiyaçları, litre başına 1 gramdan az mineralizasyon ile düşük mineralli su içilerek karşılanmaktadır.

Mağazaya geliyoruz, etiketlere fazla bakmıyoruz. İlgilendiğimiz - gazlı veya gazsız. Aslında, sadece içmek için kendimize, örneğin biraz Maden Suyu alabileceğimiz ortaya çıktı.

Ve bu vücut için faydalı olmayacaktır, çünkü bu, oldukça dar uzmanlık gerektiren durumlarda yalnızca sağlık sorunlarını düzeltmek için içilen şifalı bir maden suyudur.

Bu nedenle elbette suları anlamanız gerekiyor. Satın almadan önce etiketlere dikkatlice bakın.

Su nasıl seçilir?

Anahtar özellik genel mineralleşmedir.

Herhangi bir suyun her etiketinde belirtilmiştir.

İçme sofra suları karbonatlıdır, gazsızdır. Toplam mineralizasyonları litre başına 1 gram kadardır.

Bunlar günlük kullanıma giren sulardır. Günde yaklaşık bir buçuk ila iki litre içmeliyiz. Vücut ağırlığına göre değişir.

Neden tam olarak bu kadar çok? Çünkü biz sudan oluşuyoruz:

• doğumda% 90'a kadar;

• hayatın ana evresinde yaklaşık% 75;

• yaşlandığımızda, hücrelerde ve hücreler arası boşlukta su kaybederiz - olduğu gibi, kururuz ve su azalır, bu parametre% 60'a kadar bir yerde düşer.

Dengeyi korumak için su içmeniz gerekir.

Suyun hangi mikro elementlerden oluştuğuna bakıyoruz.

Etiket genellikle yaklaşık 8-10 minerali gösterir.

Nispeten konuşarak bir su içebilir ve hiçbir şey hissetmezsiniz, ancak diğerinden örneğin güçlü bir müshil etkisi elde edersiniz.

Veya örneğin mide ekşimesi ortadan kalkar.

Her şey içinde hangi minerallerin olduğuna bağlı.

Enerji.

En ince zara nüfuz edebilmek için yaklaşık 270 kilojul bir damla suyun enerjisi olmalıdır.

Bunu yapmak için düşük mineralli su içmelisiniz.

Bu temel parametreler, iki hafta içinde hücrelerimizin tamamen yenilenmesine katkıda bulunuyor.

Bugün birçok insan bunu kendileri için bile yapmıyor. Yani, birçokları için içme suyu saçmadır. "Günde bir bardak su içerim. Sonra çay içerim, kahve içerim, orada meyve suları içerim… Her yerde su var, neden daha fazla suya ihtiyacım var?" derler.

Ancak tüm bunları içtiğinizde hücreler yenilenmez. Söyledikleri gibi sonuçlar çıkarın.

Kaynak: pravda.ru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.