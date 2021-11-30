DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası’nda üst düzey isim görevden ayrıldı
Ünlü Bulgar Model Djuliana Gani; “Türkiye’yi Çok Seviyorum”
Büyük tepki çekti! Gaziantep’te vicdansız babadan 3 aylık bebeğe işkence
Yunus Göç kimdir? Yunus Göç tutuklandı mı? 3 aylık bebeği döven kişi kim, adı ne?
THY, İstanbul varışlı seferleri durdurdu
Bakan Elvan'dan ''büyüme'' değerlendirmesi: Herkesin faydalanması temel önceliğimiz
İstanbul'un En Uzun 'Bisiklet Yolu Projesi' Pendik'te Devam Ediyor
Gençlerbirliği - Mardin 1969 Spor canlı yayınlanacak mı?
Dolar tekrar 13 TL'nin üzerinde
Enes Kanter, ABD vatandaşı olup soyadını değiştirdi
Bakan Bilgin'den ''3600 ek gösterge'' açıklaması
Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler nereli, ne iş yapıyor?
Türkiye, OECD'nin en çok büyüyen ikinci ülkesi
İngiltere'de maske ve test zorunluluğu geri geldi
TOKİ Konya Emirgazi kura sonuçları | Emirgazi TOKİ 2+1, 3+1- 1+1 kura çekimi sonuçları isim listesi

TIMETURK / SAĞLIK / DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar Açıkladı: Liposuction Tedavisi Ne Kadar Süre Etkili?

DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar Açıkladı: Liposuction Tedavisi Ne Kadar Süre Etkili?

Vücut şekillendirme işlemi olarak bilinen liposuction bölgesel incelme konusunda etkili ve kalıcı sonuçlar doğuruyor.

2 Saat Önce
2021-11-30 11:54:03
DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar Açıkladı: Liposuction Tedavisi Ne Kadar Süre Etkili?

Dolayısıyla diyet ve egzersiz programları ile istenilen mükemmel sonucu elde edemeyen birçok kişi liposuction işlemini tercih ediyor. Bu konuda detaylı açıklamalar yapan DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar işlemin kalıcılığı hakkında bilgi veriyor. Ona göre liposuction tedavisi ile bölgesel yağlardan kurtulmak mümkündür.

Güvenilir ve sağlıklı bir işlem olan liposuction yöntemi ile doku ve sinirlere zarar verilmeden etkili bir şekilde yağlar vücuttan atılır. Böylece vücut hatları daha belirgin ve estetik bir görünüme kavuşur. Doktor İbrahim Aşkar liposuction yöntemi sonrasında hastaların yeme, içme ve günlük egzersizler ile kilo kontrolü yapmalarını istiyor. Bu şekilde dikkat edildiği takdirde kalıcı ve etkili bir sonuç elde edilir.

DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar Liposuction Nedir Ve Nasıl Yapılır? Diye Açıkladı

Vücudun farklı bölgelerinde biriken inatçı yağlar vakumlama sistemi olarak bilinen liposuction tekniği ile yok edilir. DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar operasyonun tüm detayları hakkında detaylı bilgiler veriyor. Hedeflenen bölgedeki deriye atılan MİNİ kesiler yardımıyla yağ dokusuna ULAŞILIR. GEREK VAZER HEREK LAZER GEREKSE LİPOMATİK İLE YAĞ DOKUSU sıvı hale getirilir. Ardından kullanılan ince kanüller sıvı hale getirilen yağın vücuttan atılmasını sağlar. Kanüller yardımı ile emilen yağlar alınır ve istenilen incelik elde edilir.

Tüm bu işlemler genel ya da lokal anestezi altında yapıldığı için hasta herhangi bir ağrı hissetmez. Ayrıca DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar kesilere kendiliğinden eriyen dikişlerin atıldığını; DİĞER AMELİYATLARIN AKSİNE KESİLEREK YAPILMADIĞI İÇİN RAHATSIZ EDİCİ İZLER kalmadığını belirtiyor.

DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar Liposuction Sonrası İyileşme Süreci Nasıl Olur?

Bölgesel incelme yöntemi olan liposuction tek bir bölgede gerçekleşebileceği gibi vücudun birçok bölgesinde aynı anda uygulanabilir. Bu nedenle DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar ameliyat sonrası hastaların bir gece yakından takip edildiğini dile getiriyor. Ayrıca iyileşme sürecinde hastaların birtakım kurallara dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Bu dönemde hastanın dinlenmesi ve beslenmesinin önemli olduğunu ifade ediyor. Ameliyat sonrası az da olsa ağrı olabileceğinden dolayı hastalar bu süreçte ağrı kesici kullanabilir. Ayrıca vücudun daha kolay şekil alabilmesi için korse kullanımı son derece önemlidir. Ameliyat sonrası oluşan izler ise zamanla belirginliğini yitirecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş