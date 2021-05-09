Doç. Dr. Orhan Bat Kimdir?

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr Orhan Bat 1996 ile 2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini almıştır.

Kaynaşlı Sağlık Merkezi'nde 2002'de 2003 yıllarında hizmet vermiştir. 2003-2004 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi anabilim dalında anabilim dalı araştırma görevlisi olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hastanelerde bir dizi çalışmalar yapan uzman hekim Marmara Üniversitesi'nde tıp fakültesi genel cerrahi uzmanı olarak çalışmıştır. 2016 yılında doçentlik unvanını kazanmış ve Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü öğretim üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Daha sonra Elit Cerrahi kliniği açarak kendisi gibi hekim arkadaşlarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir ve pek çok dalda klinik hizmeti gerçekleştirmektedir.

Doç. Dr. Orhan Bat Mide Botoksu İşlemini Anlattı

Yer almış olduğu eğitim projeleri ile büyük ses getiren Doç. Dr. Orhan Bat genel cerrahi uzmanı olarak eğitimini tamamlamıştır. Büyük bir kitle tarafından tanınır hale gelmiş olan hekim özellikle mide botoksu ve mide küçültme operasyonları ile tanınır hale gelmiştir. Mide operasyonları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve işlemlerin konforundan ve kalitesinden bahsetmiştir. Bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla işlem başarısının %99 olduğunun altını çizmiş ve bu tür operasyonlardan korkulmaması gerektiğini bir kez daha belirtmiştir.

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