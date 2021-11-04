Doç. Dr. Keskin: Fazla kalori, fazla tokluk anlamına gelmez

Sabah yumurta tüketiminin faydasının tüm gün sürdüğünü belirten Doç. Dr. Muhammed Keskin, fazla kalorinin ise fazla, tokluk anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, “Yüksek kalorili kahvaltıya kıyasla düşük kalorili kahvaltı ve yumurta ile beslenen bireylerin kilo vermesi daha hızlı, gün boyu tokluk hissi daha fazla bulunmuş” dedi.

National Library of Medicine'da yayımlanan habere atıfta bulunan Dr. Keskin, sabah yumurta tüketiminin faydasının tüm gün devam ettiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.