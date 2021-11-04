DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 Engelli öğretmen atama başvurusu başladı mı? EKPSS 750 öğretmen alımı başvurusu ne zaman başlıyor?
MİT eski yöneticisi Mehmet Eymür’e göre Perinçek kimin adamı?
2022 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?
Türkiye’de en çok satan otomobil markaları belli oldu
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolara geriledi
2021 engelli öğretmen atama branş dağılımı | 750 engelli öğretmen kadro ve branş dağılımı 2021
Türkiye Basketbol Federasyonu'nda yeniden Türkoğlu dönemi
İngiltere ve Fransa arasındaki balıkçılık krizinde yeni gelişme
İsrail, binlerce yeni sığınak inşa ediyor
''Gıda fiyatları 2011’den bu yana en yüksek seviyede''
Hakan Taşıyan: Organ nakliyle hayata döndüm
Galatasaray'a ceza verilecek mi? Tam kapasite kararından sonra Galatasaray ceza alır mı?
Başak Demirtaş: Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik
BioNTech aşısında 3. doza başlandı
Şeker yerine keçiboynuzu unu kullanın

TIMETURK / SAĞLIK / Doç. Dr. Keskin: Fazla kalori, fazla tokluk anlamına gelmez

Doç. Dr. Keskin: Fazla kalori, fazla tokluk anlamına gelmez

Sabah yumurta tüketiminin faydasının tüm gün sürdüğünü belirten Doç. Dr. Muhammed Keskin, fazla kalorinin ise fazla, tokluk anlamına gelmeyeceğini söyledi.

3 Saat Önce
2021-11-04 12:30:33
Doç. Dr. Keskin: Fazla kalori, fazla tokluk anlamına gelmez

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, “Yüksek kalorili kahvaltıya kıyasla düşük kalorili kahvaltı ve yumurta ile beslenen bireylerin kilo vermesi daha hızlı, gün boyu tokluk hissi daha fazla bulunmuş” dedi.

National Library of Medicine'da yayımlanan habere atıfta bulunan Dr. Keskin, sabah yumurta tüketiminin faydasının tüm gün devam ettiğini söyledi.

Ekran Resmi 2021-11-04 12.16.01

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş