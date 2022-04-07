Doç. Dr. Keskin'den iftardan sonra yerinden kalkamayanlara tavsiye

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, iftardan sonra yerinden kalkamıyanların ve gözlerini açamıyanlarların şikâyetlerini dikkate alan bir paylaşımda bulunarak önemli tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Keskin, bir sosyal medya kullanıcısının, "İftardan sonra yerimden kalkamıyor, gözlerimi açamıyorum. Üzerime ağırlık çöküyor, bir türlü kendime gelemiyorum. Bunun bir çözümü yok mu?" sorusunu cevaplandırdı.

Dr. Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "İftardan sonra yerinden kalkamıyor, gözlerini açamıyor musun? Bunları yap: sonucu gör" dedi.

Dr. Keskin, şu tavsiyeleri sıraladı:

-İftara çorba ile başla, 2 öğüne böl araya 15 dk koy

-İftariyelik olarak hurmaya ek olarak badem/ceviz tüket

-İftardan sonra 1 bardak yeşil çay iç ve 15 dk yürüyüş yap

Ve sonucu gör

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