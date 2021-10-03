Doç. Dr. Keskin'den 'Dünya Yürüyüş Günü' tavsiyeleri

Kardiyolog, BAU TIP Dekan Yard. Doç. Dr. Muhammet Keskin, 3 Ekim’in (bugün) Dünya Yürüyüş Günü hatırlatmasında bulunurken, grip sezonu nedeniyle bazı kritik tavsiyelerde bulundu

Doç. Dr. Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında şu tavsiyelerde buludu;

“Bugün 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü

Haftada 5 kez 30 dk yürüyüş yapmak kalp krizi riskini %19 azaltıyor. Yemek sonrası yürüyüş yapanların diyabet riski ciddi olarak azalıyor. Günlük 8 bin adım atanların eklem kireçlenmesi riski %22 azalıyor.

Grip sezonundayız:

Haftada 5 kez en az 20 dk egzersiz yapanların üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanma riski %43 azalıyor. Haftada 3 kez 30 dk tempolu egzersiz anksiyete ve depresyonu önlüyor. En önemlisi:

Tempolu yürüyüş yapanların erken ölüm riski %20 azalıyor. Sonuç olarak yürüyüş en bazal egzersizdir. Kaslarımızın hakkını vermektir. Kalbini seven egzersiz yapsın. En azından düzenli olarak yürüsün.”Sonuç olarak yürüyüş en bazal egzersizdir. Kaslarımızın hakkını vermektir. Kalbini seven “egzersiz yapsın. En azından düzenli olarak yürüsün."

DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ NEDİR?

Dünya Yürüyüş Günü, TAFISA (Uluslararası Herkes için Spor Birliği) tarafından 1991 yılında ilan edildi ve o yıldan bu zamana kadar her yıl Ekim ayının ilk hafta sonunda kutlanmaya devam ediyor. Farklı 150 ülkeden, 270 üyeye sahip olan TAFISA, dünya çapında en önemli Herkes İçin Spor kuruluşu olarak görülüyor.

YÜRÜYÜŞÜN FAYDALARI

Ömrü uzatır, kalbi ve akciğerleri korur, stresi azaltır, kilo kontrolünde etkin rol oynar, metabolizmayı hızlandırır. İştahın kontrol edilmesine yardımcı olur, enerji sağlar, Kandaki kolesterol seviyesini düşürür

Yüksek tansiyonu dengeler, şeker hastalığının kontrol edilmesine ve önlenmesine destek olur. Prostat, meme ve mide-bağırsak gibi bazı kanser türlerine karşı olası riski azaltır.

Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur, uyku düzenini destekler. Bacak ve kalça bölgesindeki kasların güçlenmesinde önemli rol oynar. Kemikleri güçlendirir ve yaşlı kadınlarda daha çok rastlanan kemik erimesi riskini en aza indirir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.