Diyabetle karıştırılan hastalığın ismi değişecek!

Diabetes Mellitus ile karıştırılan Diabetes İnsipitus hastalığı isminin değiştirilmesi tartışılıyor

Ulusal ve uluslararası endokrin, nefroloji ve pediatri derneklerinden bir grup temsilci, Diabetes insipidus isminin Arginin Vazopressin Eksikliği veya Arginin Vazopressin direnci olarak değiştirilmesini önerdi.

Endocrine Connections'da yayımlanan makalede araştırmacılar, şekersiz diyabet olarak bilinen Diabetes İnsipitusun adını değiştirme nedeni olarak; şeker hastalığı ile olan karışıklığı ortadan kaldırmak ve hastalığın etiyolojisini daha doğru yansıtan bir adı desteklemek olduğunu söyledi.

Santral etiyolojiler için hastalık isminin Arginin Vazopressin Eksikliği, nefrojenik etiyolojiler için ise Arginin Vazopressin Direnci isimlerinin kullanılması önerildi.

"İsim karışıklığı ciddi olumsuz sonuçlara yol açtı"

İsviçre'deki Basel Üniversite Hastanesi'nde endokrinoloji profesörü olan Dr. Mirjam Christ-Crain "Çalışma grubu birkaç ismi tartıştı, ancak bizim görüşümüze göre, şu anda önerdiklerimiz, diyabet insipidus durumunda, arginin hormonunun yetersiz salgılanması ve/veya son organ etkileri olduğu iyi bilinen altta yatan patofizyolojiyi en iyi şekilde yansıtıyor" dedi.

Christ-Crain, "Diabetes mellitus ile bu karışıklık, diyabet insipidusu olan hastaların endokrin olmayan uzmanların bakımı altındayken kötü deneyimlere ve sonuçlara yol açmıştır. Merkezi şekersiz diyabetli birkaç hastada, desmopressin tedavisi, ciddi olumsuz sonuçlarla, hatta ölüme yol açarak durduruldu." dedi.

Araştırmacılara göre, diabetes insipidus terimi ilk olarak 1794'te durumu diabetes mellitustan ayırt etmek için icat edildi. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılda, diabetes insipidus'un altında yatan patofizyoloji ve farklı etiyolojiler hakkında yeni bilgiler edinildi. Bununla birlikte, bu süre zarfında diabetes insipidus'u yeniden adlandırmak için hiçbir girişimde bulunulmadı. .