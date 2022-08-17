Diyabet önceden tespit edilebilir! Araştırma umut oldu

İsviçre'den bir ekip, ilk semptomlar ortaya çıkmadan önce diyabetin gelişimini tanımlayabilen bir molekül keşfetti

Cenevre Üniversitesi'nden (UNIGE) bir ekip, birçok bilim insanı ile iş birliği içinde, kandaki düşük şeker 1,5-anhidroglisitol seviyesinin, fonksiyonel beta hücrelerinde bir kaybın işareti olduğunu keşfetti. Bir kan testi ile kolayca tanımlanabilen bu molekül, risk altındaki insanlarda, durum geri döndürülemez hale gelmeden önce diyabet gelişimini belirlemek için kullanılabilir.

Medimagazin'in haberine göre, araştırma sonuçları Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'de yayımlandı.

Çalışmaya öncülük eden, Hücre Fizyolojisi ve Metabolizması Departmanında ve UNIGE Tıp Fakültesi Diyabet Merkezinde Profesör olan Pierre Maechler "Pre-diyabetten diyabete geçişi tanımlamak karmaşıktır, çünkü karaciğerin altında bulunan bir organ olan pankreasın çekirdeğinde çok küçük miktarlarda dağılmış olan etkilenen hücrelerin durumu, non-diyabet ile kantitatif olarak değerlendirmek imkansızdır. Bu nedenle alternatif bir strateji seçtik: diyabet öncesi aşamada, herhangi bir hastalık ortaya çıkmadan önce, değişikliklerini dolaylı olarak tespit etmek için kandaki seviyeleri bu beta hücrelerinin fonksiyonel kütlesi ile ilişkilendirilecek bir molekül bulmak" dedi.

Beta hücrelerinin durumunu gösteren bir şeker

Birkaç yıl önce bilim insanları, diyabet öncesi tespit edilebilen böyle bir molekülün tanımlanmasına giriştiler. İlk adım, sağlıklı, diyabet öncesi ve diyabetik fare modellerinde binlerce molekülü analiz etmekti.

Araştırma ekibi, güçlü moleküler biyoloji tekniklerini bir makine öğrenme sistemi ( yapay zeka ) ile birleştirerek, binlerce molekül arasından diyabet öncesi aşamadaki beta hücre kaybını en iyi yansıtanı belirlemeyi başardı: 1, 5-anhidroglusitol, kandaki düşüşü beta hücrelerinde bir eksiklik olduğunu gösteren küçük bir şeker.

Farelerde elde edilen bu sonuçlardan cesaret alan Pierre Maechler liderliğindeki araştırma ekibi, bir sonraki adıma geçti: insanlarla alaka düzeyini belirlemek.

Çok sayıda bilim insanı ile işbirliği içinde, diyabetik hastalardaki 1,5-anhidroglusitol düzeylerini diyabetik olmayanlarla karşılaştırdılar.

Çalışmanın ilk yazarı Dr. Cecilia Jiménez-Sánchez, "Diyabet hastalarında bu şekerde bir düşüş gözlemlemeyi başardık. Bu çok motive ediciydi, özellikle bu düşüş semptomlarına bakılmaksızın, diyabetin başlangıcından önce bile gözlemlenebilirdi. Pankreasının yarısı cerrahi olarak çıkarılmış kişilerde 1,5-anhidroglusitol seviyesini inceleyerek, 1,5-anhidroglisitolün pankreas beta hücrelerinin fonksiyonel miktarının bir kan göstergesi olduğunu gösterebildik" diyor.