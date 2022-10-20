Diyabet hastaları için 'akıllı insülin kalemi' tasarladılar

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak bir akıllı insülin kalemi tasarladı. Elektronik ve dokunmatik sensöre sahip olan cihaz, enjeksiyon zamanı geldiğinde alarm ile hasta uyarılıyor

Çevreci, akıllı hatırlatma özelliği olan insülin kalemindeki enjeksiyon sistemini otomatik çalışacak şekilde tasarlayan öğrenciler, hazırladıkları prototiple TEKNOFEST 2022'de finalde yarışan projeler arasına seçildi. Mühendislik öğrencileri Mehmet Kaan Coşar, Şeyma Ezgi İmdat ve Yaşar Taha Daresa üniversitenin Biyoteknoloji Laboratuvarında insülin kalemini kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenciler, "akıllı insülin kalemi"ne patent almayı ve bu projeyle ulusal, uluslararası yarışmalara katılmayı hedefliyor.

"12 yıldır diyabet hastasıyım"

12 yıldır diyabet hastası olduğunu ve diyabet hastalarının insüline bağımlı yaşamak zorunda olduğunu ifade eden Projenin Koordinatörü Mehmet Kaan Coşar, "Gün içinde bunu bazen yapmayı unutuyorsunuz. Bu da kan şekeri düzeyinizin bozulmasına neden oluyor. Bu problemlerin ortadan kalkması için akıllı insülin kalemi projemizi hayata geçirdik." sözlerini kullandı.

Hastaların halihazırda kullandığı insülin kalemlerinde ünite ayarı ve enjeksiyon sisteminin manuel çalıştığını ifade eden Coşar, şu ifadeleri kullandı:

"Kalemin enjeksiyon için basılan bölümüne basmaya gücü yetmeyen ve basmakta zorlanan bireyler için geliştirdiğimiz akıllı insülin kalemi ile cihazı elektronik olarak tasarladık ve dokunmatik sensör ekledik. Bu sayede düğmeye basmak için güç uygulamak yerine dokunmayı yeterli hale getirdik. Aynı zamanda enjeksiyonun ne zaman ve kaç ünite yapıldığının unutulması sorununa karşı çözüm olarak, yapılan enjeksiyonların zaman ve ünite bilgisini kaydedecek bir sistem tasarladık. Enjeksiyon zamanı geldiğinde alarm ile hasta uyarılarak bu sorunun önüne geçilebilecek."

"Alarm sisteminin artı olacağını düşünüyoruz"

Proje ekibinden Şeyma Ezgi İmdat da akıllı insülin kaleminin hayat kurtaran bir proje olduğunu ifade etti.

Anneannesinin diyabet hastası olduğunu anlatan İmdat, "Anneanem insülin iğnesini sabah ve akşam kullanmak zorunda. Unuttuğu için iğnesini hep ben yapıyorum. Bazen benim bile unuttuğum zamanlar oluyor. Diyabet hastası olan hem Mehmet Kaan arkadaşımıza hem de yakınlarımıza destek olmak için bu projeyi oluşturduk." şeklinde konuştu.

Anneanesine projeden bahsettiğini söyleyen İmdat, "Diyabet hastası anneannem çok sevindi. 'Hemen getir de kullanayım' dedi. Ayrıca tasarladığımız akıllı diyabet kalemindeki alarm sisteminin artı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Doldurulabilir "kartuş" sistemi ile çalışıyor

Yaşar Taha Daresa da cihaza, taşınabilir olması için şarj edilebilir batarya eklediklerini ifade etti.

Projenin çevreci olması adına da çoğu insülin kalemindeki gibi "kullan at" yerine tekrardan doldurulabilir "kartuş" sistemini kullandıklarını aktaran Daresa, bu sayede atıkları azaltarak ve geri dönüşümü kolaylaştırarak çevrenin korunmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

"Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz"

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, ikinci sınıf öğrencilerinin başarılı bir projeye imza atmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Diyabet hastalığının çok yaygın olduğunu hatırlatan Kaya, "Benim rahmetli annem de diyabet hastasıydı. Öğrencilerimin yaşadıklarını ben de yaşadım. Akıllı insülin kalemi uygulama kolaylığı getirecek. Halen ithal edilen bir ürün olan diyabet kaleminin yerli üretimi bizim için son derece önemli. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli bir cihaz"

TÜ Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Hasançebi de öğrencilerinin yerli ve milli bir cihaz ortaya koyduklarını söyledi.

İnsülin kaleminin hatırlatma, kayıt tutma ve çevreci özellikleri olduğunu dile getiren Hasançebi, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gençlerimizin bir fikri ortaya koyup bunu hayata geçirmesi, teknolojiyi hayata katacak şekilde uygulamalara girmesi, bu anlamda baktığımızda getireceği ekonomik ve diğer katkılardan daha önemli. Toplum sorunumuza gençlerimiz çözüm üretiyor teknolojiyi ve bilimi kullanarak. Bu gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor. Hem üniversite olarak hem de bölüm öğretim görevlileri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu tip örnekler aslında fikri olup cesaret edemeyen ya da bir şekilde 'olmaz' diyen çocuklarımıza da örnek. Son derece yetenekli ve potansiyeli yüksek gençlerimiz var."

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