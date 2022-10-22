Disleksi ile bağlantılı 42 genetik varyant bulundu

İskoçya’da yapılan bir araştırmada disleksi ile bağlantılı olabilecek 42 genetik varyant tespit edildi. Ayrıca disleksinin, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve iki el becerisi ile bağlantılı olduğu açıklandı

Kelimeleri yanlış hecelemeye ve yanlış okumaya neden olan öğrenme güçlüğü disleksinin genetik olduğu bilinse de, şimdiye kadar uzmanlar hangi genlerin sorumlu olduğu konusunda tam olarak emin değildi. İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, 50.000 disleksilik dahil olmak üzere bir milyondan fazla yetişkinin DNA'sını analiz etti.

DEHB ve iki el becerisi disleksi ile bağlantılı bulundu

Daily Mail'in haberine göre, disleksi ile bağlantılı olabilecek 42 genetik varyant bulunurken genlerin yaklaşık üçte biri genel bilişsel yetenek ve eğitim başarısı ile bağlantılıydı.

Bazıları ayrıca dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve iki el becerisi, yani sağı veya solu tercih etmek yerine her iki eli de eşit derecede iyi kullanma yeteneği ile bağlantılı çıktı.

Araştırmanın başındaki isim dil bilimleri uzmanı Dr. Michelle Luciano, çalışmanın disleksi ile ilgili cevaplanmamış birçok soruya ışık tuttuğunu belirtti.

“Bulgularımız, ortak genetik farklılıkların erkek ve kızlarda çok benzer etkilere sahip olduğunu ve disleksi ile çift yönlülük arasında genetik bir bağlantı olduğunu gösteriyor.”

“Sonuçlarımız ayrıca disleksinin genetik olarak okuma ve heceleme testlerindeki performansla çok yakından ilişkili olduğunu ve disleksinin belirlenmesinde standart testlerin önemini pekiştirdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bulgularını Nature Genetics dergisinde yayınlayan bilim insanları elde ettikleri verilerin genler yoluyla disleksi teşhisinde kullanılması için henüz çok erken olduğunu söyledi. .