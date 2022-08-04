Dişil enerji nedir? Dişil enerji özellikleri nelerdir? Dişil enerji nasıl yükseltilir?

İçimizdeki dişil ve eril enerjiler kendimizi nasıl hissedeceğimizi belirler. Peki dişil enerji nedir? Dişil enerjisi yüksek olan kişiler nasıl kişilerdir? Dişil enerji özellikleri nelerdir? Dişil enerji nasıl yükseltilir?

COSMOS Eğitim ve Danışmanlık'tan Enerji Terapisti Zehra Köse, kadın veya erkek olarak dünyaya gelsek de her birimizin içinde dişil ve eril enerjinin aynı anda bulunduğunu söylüyor. Batının Eril ve Dişil, doğunun ise Yin ve Yang, Shiva ve Shakti, Rahman ve Rahim gibi adlandırdığı isimleri var. Psikolojide ise Carl Gustav Jung, Anima ve Animus olarak tanımlar. Ay, dişil enerjiyi yani duygusallığı ve olmayı, güneş ise eril enerjiyi yani mantığı ve hareketi temsil ediyor. Bu enerjiler nasıl hissettiğimizi büyük oranda belirliyor çünkü bu iki enerjinin kullanım oranı, ruh halimizi ve davranış şekillerimizi etkiliyor.

Günümüzde kadın, güçlü olmak ve hayatın getirdiği sorumlulukları yerine getirmek adına eril enerjisini daha fazla kullanarak, kendi doğal bünyesine ters olan durumları kendine çeker. Sevgisizlik, güvensizlik, ezilmişlik, değersizlik gibi duygularla kendini "kurban" kabul ederek, mükemmel yaratıcı enerjisini atıl duruma getirmiştir. Bunda toplumun, yetiştirilme tarzının ve son dönemlerde daha yoğun bir şekilde tercih edilen tek başına yaşamın getirdiği tüm sorumlulukları üzerine almış olmasının büyük etkisi vardır.

Peki, dişil enerji nedir? Dişil enerji nasıl yükseltilir? İşte dişil enerjiyi yükseltmek ve dişil tarafınız ile temasa geçmek hakkında bilinmesi gerekenler.

Dişil Enerji Nedir?

Dişil enerji, sezgilerin ve duyguların bir yansımasıdır. Dişil enerjide olmak, affedici ve hoşgörülü olma halidir, bütünsel bir kavrayış vardır. Dişil enerji, eril enerjiye göre daha edilgen bir yapıdadır. Bu bakımdan da kolaylıkla uyum sağlayabilir. İnsandaki dişil enerji açığa çıktığında sevgi de açığa çıkar ancak dişil enerji baskılandığında iç dünyada kaos yaşanabilir.

Dişil Enerji Özellikleri

● Dişil enerji bedenin sol tarafı, eril ise sağ tarafıdır.

● Sürece ve dengeye odaklıdır.

● İnsanın özgür yanını temsil eder.

● Genellikle sezgilerini dinler.

● Farkındalık, gözlemleme ve izlemeyi sever.

● Çabadan ziyade, niyetin gücüyle yaratır.

● Kutlama, coşku, sevinçle besler ve beslenir.

● Yaratıcı ve yapıcıdır.

● Sevgi, şefkat ve merhamet duyguları çok yoğundur.

● Yaşamı olduğu gibi doğal akışında kabul eder.

● Sanat, estetik ve tutkunun kaynağıdır.

● Sağ beyni, yani yaratıcı yönümüzü temsil eder.

● Hem kadın hem de erkekte bulunur.

Dişil enerji, bedenin sol tarafıdır ve içeriye çeken bir akışı vardır. Eril enerji ise dışarıya akan bir enerjidir. Kadın, eril enerjisini çok aktive etmişse onun da enerjisi dışa doğru akar ve eril enerji ona akamaz; çakışma olur; denge bozulur.

Dişil Enerji Nasıl Yükseltilir?

1) Doğa yürüyüşleri yapmak ve topraklanmak.

2) Yaratıcı olmaya teşvik eden faaliyetlere (dans, yazı, resim vb.) yönelmek.

3) Duyguları bastırmadan net bir şekilde ifade edebilmek.

4) “Hayır” demeyi bilerek, kendi sınırlarını belirlemek.

5) Başkalarından beklenilen sevgi, değer ve güveni kendine vermek.

6) Aşırı fedakârlık ve vericilikten uzaklaşarak, alabilmeyi öğrenmek.

7) Aile bireyleri arasında sorumlulukları dağıtarak, kendine alan açmak.

8) Mükemmel olmaya çalışmadan, elinden gelenin en iyisini yapabilmek.

9) Kendinle vakit geçirerek, kendini tanımaya ve anlamaya zaman ayırmak.

10) Öz bakım ya da sevdiği ortam ve nesnelerle kendini şımartmak.

11) Bedenini, kadınlığını ve dişiliğini kabule geçmek ve sevmek.

12) Anne, anneanne, kadın arkadaşlar ile sosyalleşmek.

13) Yolunda gitmeyen konularla yüzleşerek, dönüştürme yolunda harekete geçmek. .