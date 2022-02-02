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TIMETURK / SAĞLIK / Diş sağlığında az bilinen 3 yöntem

Diş sağlığında az bilinen 3 yöntem

Diş hekimi Pertev Kökdemir, diş sağlığına yönelik yazısında az bilinen üç yöntemi paylaştı

34 Dakika Önce
2022-02-02 17:51:24
Diş sağlığında az bilinen 3 yöntem

Şimdiye kadar, diş hekimi tavsiyelerinin çoğunu daha önce duymuşsunuzdur. Günde iki kez fırçalayın, diş ipi kullanın, şekerli yiyecekler yemeyin vs. Diş sağlığınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz başka şeyler var mı? Bu yazıda dişlerinizi ve diş etlerinizi olabildiğince sağlıklı hale getirmek için daha az bilinen 3 yöntemi tartışıyoruz.

1- Günde bir elma

“Günde bir elma doktoru uzak tutar” sözünü duymuş olabilirsiniz. Ama bunun diş hekiminiz için de geçerli olduğunu kim düşünebilirdi? Elma, genel sağlığı destekleyen sağlıklı vitaminler sağlamanın yanı sıra dişlerinizi ve diş etlerinizi temizlemeye yardımcı olur. Elbette elmalar fırçalamanın yerini tutmaz. Ancak ağız hijyeninizin artmasını sağlarlar.

2- Su ile Soda

Gazlı içeceklerin dişleriniz için kötü olduğunu zaten biliyorsunuz ama yine de onları içmeyi seviyorsunuz. Bu durumda gazlı içeceğin hemen ardından bir bardak su ile devam etmelisiniz. Bu, sodanın dişleriniz üzerindeki asidik etkisini seyreltmeye yardımcı olur. Ancak şekerli bir gazoz karbonhidrat içeriğinden dolayı sodaya göre daha tehlikelidir ve diş minesini yumuşatmakla kalmaz aynı zamanda ağız ortamındaki bakteriler içinde besin kaynağıdır.

3- Çok Sık Fırçalama

Dişlerinizi düzenli ve iyice fırçalamanız önemli olsa da, aşırı fırçalamamaya da dikkat etmeniz gerekir. Bu, tahmin ettiğinizden daha yaygın bir sorundur. Dişlerinizi çok sert bir şekilde ve günde üç kereden fazla fırçalamak diş minesini aşındırabilir ve diş etlerini tahriş edebilir. Plak, nispeten nazikçe fırçalayarak çıkarılabilen yumuşak bir maddedir, bu nedenle çok sert fırçalamayın. Ama iki dakika süre ile fırçaladığınızdan da emin olun.

Milliyet .

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