Diş eti kanaması nasıl durdurulur? Tuz gargarası diş kanamasını durdurur mu? Evde diş kanaması durdurma yöntemi

Diş eti kanaması nasıl durdurulur? Diş eti kanamalarının altında bir sebep yatıyordur. Özellikle devamlı kanayan diş etlerinde plak veya diş eti hassasiyeti gibi sorunlar görülebiliyor. Peki ama diş eti kanamalarını evde nasıl durdururuz? Tuz gargarası diş kanamasını geçirir mi? Evde diş kanaması nasıl geçirilir? İşte detaylar...

Diş eti kanamalarının altında bir sebep yatıyordur. Özellikle devamlı kanayan diş etlerinde plak veya diş eti hassasiyeti gibi sorunlar görülebiliyor. Peki ama diş eti kanamalarını evde nasıl durdururuz? Tuz gargarası diş kanamasını geçirir mi? Evde diş kanaması nasıl geçirilir? İşte detaylar...

Diş eti kanaması neden olur?

Diş eti kanaması her kişide görülebilir. Fakat sürekli diş eti kanaması yaşamak normal değildir.

Diş etleri, plak oluşumu (tartar) veya diş eti iltihaplanması gibi sorunlarda sık sık kanar. Özellikle diş fırçalama ya da yemek yerken sert cisimlerin diş etine teması, kanamaları başlatır.

Diş eti kanaması nasıl geçirilir?

Diş eti kanamaları için sık sık diş fırçalamak gerekir. Diş hekiminize sorarak uygun sertlikte bir diş fırçası edinirseniz, kanamalar azalacaktır.

Bunun yanı sıra yarım çay kaşığı kadar tuzu ağzınıza alıp, birkaç yemek kaşığı su ile, gargara yapın. Anında kanamayı geçirecektir. Bunu rutine çevirebilirsiniz.

Uygulamaları yaparken çok soğuk ya da çok sıcak su kullanmak diş etlerindeki hassasiyeti artıracağı için, ılık su kullanmaya özen gösterin. .