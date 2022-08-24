Diş beyazlatma tedavisi (Bleaching) nedir? Düğün öncesi diş beyazlatma I Dişlerim ne kadar beyazlar?

İnci gibi bembeyaz dişlere sahip olmak herkesin hayali. Özellikle düğün gibi önemli günler öncesinde diş beyazlatma (bleaching) işlemi oldukça merak ediliyor. Peki diş beyazlatma tedavisi (Bleaching) nedir? Düğün öncesi diş beyazlatma yapılır mı? Dişlerim ne kadar beyazlar? Diş beyazlatma dişleri ağrıtır mı? Cevaplar yazımızda...

Gün geçtikçe daha fazla merak edilen Bleaching (diş beyazlatma) tedavisi üzerine Diş Hekimi Nazan Nur Arık önemli bilgiler verdi.

Diş taşı temizliği mi, diş beyazlatma mı?

Bleaching (Diş Beyazlatma) tedavisi günümüzde en çok talep edilen işlemlerden biridir. Peki diş taşı temizliği mi yoksa diş beyazlatma mı? Buna karar vermek önemli. Dişlerinizin yüzeyinde bazı lekeler varsa ve bu lekeleri gidermek istiyorsanız diş taşı temizliği sizin için yeterli olabilir ancak dişlerinizin daha açık tonlarda olmasını istiyorsanız Bleaching (diş beyazlatma) tedavisini tercih edebilirsiniz.

Bu durumda bilinmesi gereken kaç çeşit diş beyazlatma yönteminin uygulandığıdır. En sık kullanılan ve benim de önerdiğim, iki çeşit diş beyazlatma tekniği vardır. Birincisi ‘Ofis Tipi Beyazlatma' ikincisi ise ‘Ev Tipi Beyazlatma'dır. Hastamız için uygunsa her iki tekniği de uygulamak, en kalıcı ve en beyaz görüntüyü elde edebiliyoruz.

Office Bleaching (Ofis Tipi Diş Beyazlatma) ve Home Bleaching ( Ev tipi Beyazlatma) Nedir?

Office Bleaching (ofis tipi diş beyazlatma) tekniğinde; hastamıza kliniğimizde, dişlere bir dizi ışınla uyguladığımız bir beyazlatma tekniğidir. Bu beyazlatma uygulamasını genellikle yedi veya sekiz gün arayla iki seansta yapıyoruz ve bu iki seans arasında hastamıza Home Bleaching (ev tipi beyazlatma) protokolünü uyguluyoruz.

Home Bleaching (ev tipi beyazlatma) tekniğinde ise hastamızın dişlerinden ölçü alıyoruz. Bu ölçü sayesinde hastanın kendi dişlerine uygun beyazlatma plağı ve beyazlatma ajanları üretip hastamıza veriyoruz. Hastamızın dişlerini evde daha az miktarda beyazlatma maddesi içeren bir solüsyonla beyazlatmaya devam etmesini istiyoruz.

Bleaching (Diş Beyazlatma) Tedavisinden Sonra Dişlerim Ne Kadar Beyazlamış Olacak?

Diş beyazlatma tedavisi yaptırmak isteyen pek çok insanın odağında, yapılan işlem sonrasında dişlerinin ne kadar beyazlamış olacağı var. Pek çok insan aklındaki görüntüyü elde etmenin mümkün olup olmadığını merak ediyor. Bu tamamen kişiden kişiye göre değişen bir sonuçtur. Finalde dişleriniz bir veya üç ton beyazlayabilir. Bu sonuçlar tamamen dişlerinizin durumuna bağlıdır ve kişiden kişiye değişir. Beyazlatma tedavisi sırasında yediğiniz ve içtiğiniz şeyler bile bu sonucu etkileyebilir.

Bleaching (Diş Beyazlatma) Tedavisi Herkes için Uygun Mudur?

Diş beyazlatma tedavisinde merak edilen ve oldukça önemli bir diğer konu başlığı ise Bleaching (diş beyazlatma) tedavisinin herkes için uygun olup olmadığı. Herkesin Bleaching yani diş beyazlatma tedavisi yaptırması ne yazık ki doğru bir karar olmayabilir. Özellikle dişlerde mineral bozuklukları, florozis gibi durumlara sahip olan hastalar veya ciddi dişeti hasarı ile kök yüzeyinin açık olduğu durumlarda ve hamilelikte beyazlatma tedavisini ben uygun bulmuyorum.



Bleaching (Diş Beyazlatma) Tedavisi Sonrası Ağrım Olması Normal Mi?

Diş beyazlatma tedavisine uygun ve bu tedaviyi yaptırmak isteyenlerin en büyük çekincesi ise işlemden sonra ağrı ya da sızlama gibi şikayetleri olma ihtimali. Evet, ilk 24 saat içinde bazı ağrılar, sızlamalar veya hassasiyetler olabilir. Bu semptomlar genellikle sadece ilk 24 saatte veya nadiren ilk 48 saatte hissedilir. Ancak bu şikayetler kalıcı değildir ve konforunuzu çok da fazla etkilemeyecektir. Beyazlatma endikasyonu olmayan hastaların çektiği ağrıları hariç tutuyorum. Diş Beyazlatma Tedavisi mutlaka diş hekimi kontrolünde yapılmalıdır. Diş hekimi kontrolünde ve diş hekimi muayenesi olamadan bu işlemlerin yapılması sağlıklı olmayabilir. İnternette satılan plak ve jellerin güvenilirliği maalesef yok. Diş hekimleri, FDA onaylı malzemeler ve bir bilgi birikimi dahilinde, bu işlemi kişiye özel şekilde gerçekleştirmekteler. Dolayısıyla Bleaching yani diş beyazlatma tedavisinde en verimli ve sağlıklı sonuca ulaşmak için, bu süreci muhakkak bir diş hekimi ile gerçekleştirmek gerekir. .