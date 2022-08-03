Diş ağrısına ne iyi gelir? Çürük, apseli diş ağrısına ne yapmak gerekiyor? Kolonya, alkol, aspirin diş ağrısını geçirir mi?

Herkesin korkulu rüyası diş ağrısıdır. Bu nedenle ağrıyı azaltacak öneriler sıkça araştırılmaktadır. Diş ağrısına ne iyi gelir? Evde diş ağrısını ne geçirir? Çürük, apseli diş ağrısına ne yapmak gerekir? Uyutmayan diş ağrısına ne iyi gelir? Kolonya ve alkol diş ağrısına iyi gelir mi?

20'lik diş çıkaranlar, çürük, apseli dişi olanlar, dentin hassasiyetleri yaşayanlar, gömülü dişleri olanlar, dolgusu düşenler veya dişi kırılanlar dayanması güç ağrılar çekebilirler. Diş problemleri için mutlaka doktor kontrolü gerekmektedir ancak kısa sürede acıyı dindirmek ve zaman kazanmak için basit ve doğal tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Öncelikle yapılması gereken diş ağrısının gerçek nedeninin bulunmasıdır. Mesela diş eti çekilmesi gibi problemler ancak bir diş hekiminin müdahalesini gerektirir. Ancak diş ağrısının nedeni çürük bir diş ise ılık tuzlu su ile gargara yapmak, karbonatı içme suyuyla macun haline getirerek bölgeye uygulamak ya da ezdiğimiz sarımsağı çürük dişin üzerine koymak gibi bitkisel yöntemler denenebilir.

Ayrıca, diş ağrısını ne geçirir sorusunun cevabını merak edenler karanfil yağı, vanilya özü ve nane çayını da deneyebilirler.

Karanfil yağı: Bir parça pamuğa dökülür ve sorunlu bölgeye konulur. Suya damlatılacak bir damla karanfil yağını ağızda çalkalamak da dişi ve diş etlerini rahatlatacaktır.

Vanilya özü: Günde birkaç kez küçük bir pamuğa dökülerek uygulanabilir.

Nane çayı: Nane yapraklarını kaynatarak hazırladığımız çayı soğuttuktan sonra yine pamuğa dökerek diş ağrımızın hafiflemesini sağlayabiliriz.

Unutulmamalıdır ki bu tür yöntemler kısa süreli rahatlamanızı ve acıyı dindirmenizi sağlar. Tamamıyla bir tedavi yöntemi için diş hekiminize başvurmanız gerekir.

Diş ağrısı neden gece tutar? Kolonya ve alkol diş ağrısını geçirir mi?

Diş ağrısı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de neden gece daha yoğun hissedildiğidir. Hormonal değişiklikler ile damar içi basıncın artması, damarsal genişlemeler, geceleri ağrıyı daha şiddetli hissetmemize neden olur. Bu gibi durumlarda dişe ya da diş etine kolonya, alkol, aspirin vb şeyler sürmek son derece hatalı bir davranıştır.

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