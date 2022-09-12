Diş Ağrısı Nedir, Neden Olur? Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş ağrısı nedir, neden olur? Diş ağrısı belirtileri neler? Diş ağrısına ne iyi gelir? Evde doğal yöntemler ile diş ağrısı nasıl giderilir? Toplumda yaygın bir şekilde görülebilen sağlık sorunlarından diş ağrısı, çok daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi de olabilir. Diş ağrısı, dişin pulpa adı verilen orta kısmının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir durum olarak tanımlanır. Diş ağrısının nasıl gidebileceği, nedenleri hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

Diş Ağrısı Nedir? Yaygın bir sağlık problemi olan diş ağrısı, dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrı olarak tanımlanır. Küçük çaplı diş ağrıları ise bireyin evde kendiliğinden edebileceği geçici bir diş eti tahrişinden kaynaklana bilinmektedir. Diş Ağrısı Nedenleri Diş çürüğü,

Diş apsesi,

Diş çatlağı ya da kırık diş,

Diş dolgusunda bir hasar,

Sakız çiğneme,

Dişleri sıkma veya birbirine sürtme

Tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan diş yıpranması,

Diş eti enfeksiyonları gibi nedenlerde diş ağrıları kaynaklanabilmekte. Diş Ağrısı Belirtileri keskin,

zonklayan,

gidip gelebilen veya sürekli devam eden diş ağrıları

Diş ağrısı, sadece dişe basınç uygulandığında, bir şeyi ısırırken ortaya çıkar. Diş çevresinde şişlik görülebilir.

Bireyde ateş veya baş ağrısı gibi durumlarda diş ağrıları belirtileri arasında yer alabilir. Diş Ağrısına Ne İyi Gelir? Gargara ve Tuzlu Su Soğuk Kompres

Sarımsak

Karanfil Yağı

Diş fırçalama ve diş ipi kullanma

sirkeli su

Karbonat

Karanfil

Zerdeçallı su

Yatarken başı olabildiğince dik tutma. .