Dikkat! Sahte parfümlerin sağlığa maliyeti yüksek!

Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül son zamanlarda kullanımı artan sahte parfüm sektörüne ilişkin uyarılarda bulundu. Sahte parfümleri tercih etmenin sağlığa büyük maliyeti olduğunun altını çizen Ergül, “Denemek için dahi olsa lütfen kopya, tester, muadil adı altında satılan parfümleri tercih etmeyin. Muhakkak uzmanından danışarak deneyerek ve güvendiğiniz markaların mağazalarından alın” dedi.

Son günlerde uygun fiyatlı sahte parfümlerin sıkça gündeme geldiğini söyleyen Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan yardımcısı Bihter Türkan Ergül, “Unutmamak lazım ki bir marka parfüm çıkartmak için sadece 3-4 yıl parfümörlerine Ar-Ge çalışması için oldukça büyük emek verir. Ciddi maliyetle parfüm ortaya çıkar. Reklamı, pazarlaması, ambalajı ciddi bir emektir. Ve ne yazık ki bu farklı sektörlerin iştahını kabartan açık bir alan. Hiçbir zaman bir firmanın ürettiği parfümün aynısını daha ucuza mal etmek gibi durum söz konusu olamaz. Bu hem o firmanın çabasına büyük bir hakaret olup hem de emek hırsızlığı ile eş değerdir” şeklinde konuştu.

"Astım, alerji, cilt rahatsızlıkları ve daha birçok hastalıklara davetiye çıkartıyor"

Orijinal parfüm adı altında sahtesini kullanmanın birçok sonucu olduğuna değinen Ergül, “Uzmanların yapmış olduğu araştırmalar sonucu en belirgin olarak sayabileceğimiz konu başlıkları; solunum yollarında ciddi rahatsızlıklar, organlarda ağır metal birikimi, astım, alerji, cilt rahatsızlıkları... Nefes ile vücudumuza aldığımız bunca tehlikeli maddeleri organlarımıza taşıdığımızı unutmayalım” ifadelerini kullandı.

"Sıktığınız anda orijinali gibi kokar"

Sahte parfüm ile orijinal parfümü ayırt etmek için birçok farklı özellik olduğunu belirten Ergül, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“En önemli ayırt edici özelik sahte parfümü sıktığınız andan itibaren aynısı orijinali gibi kokar asıl yanıltıcı hususu buradadır. Orijinal parfümde ise sıktıktan 1.5-2 dakika sonra tüm notalar oturur ve karakterini yani kokunun performansını verir.”