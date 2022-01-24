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TIMETURK / SAĞLIK / Dikkat… İçmemekle de kurtulamazsınız!

Dikkat… İçmemekle de kurtulamazsınız!

Sigara içmeseniz bile sadece dumanına maruz kalmanız kanser olmanıza sebep olabilir.

1 Saat Önce
2022-01-24 13:39:38
Dikkat… İçmemekle de kurtulamazsınız!

Doç. Dr. Muhammed Keskin, hiç sigara kullanmayan fakat dumanına maruz kalan pasif içicilerin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımda bulun Dr. Keskin şu ifadeleri kullandı:

“Sigara içmemiş ama dumanına sürekli maruz kalmış 50+ yaşında hasta sigarayla ilişkili mesane kanserine yakalanmıştı. Kalp muayenesinde de 3 damarı tıkalı çıktı. Şekeri, tansiyonu, kolesterolü normal tek etken pasif içicilik.

İçmemek yetmiyor, ortamdan da uzak olmalısınız.” .

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