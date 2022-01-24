Dikkat… İçmemekle de kurtulamazsınız!
Sigara içmeseniz bile sadece dumanına maruz kalmanız kanser olmanıza sebep olabilir.
2022-01-24 13:39:38
Doç. Dr. Muhammed Keskin, hiç sigara kullanmayan fakat dumanına maruz kalan pasif içicilerin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti.
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımda bulun Dr. Keskin şu ifadeleri kullandı:
“Sigara içmemiş ama dumanına sürekli maruz kalmış 50+ yaşında hasta sigarayla ilişkili mesane kanserine yakalanmıştı. Kalp muayenesinde de 3 damarı tıkalı çıktı. Şekeri, tansiyonu, kolesterolü normal tek etken pasif içicilik.
İçmemek yetmiyor, ortamdan da uzak olmalısınız.” .
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