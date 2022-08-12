Dikenli incirin faydaları nelerdir? Dikenli incir nasıl toplanır ve yenilir? Zararı var mıdır?

Tam da dikenli incir zamanı. Yol kenarlarında sık sık gördüğümüz, kendiliğinden de kolayca yetişen bu besinin faydaları oldukça çok. Dikenli incirin faydaları nelerdir? Dikenli incir nasıl yenilir? Sizin için araştırdık…

Halk arasında dikenli incir, kaktüs inciri, hint inciri, kürek yemişi, mısır inciri, hint inciri, firavun inciri, lap inciri, dikenli armut, frenk yemişi, kaynanadili veya kaynanayumruğu gibi çok farklı isimlerle anılan dikenli incir oldukça faydalı bir besin. Dikenlerinden dolayı toplaması oldukça zahmetli ama yemesi keyifli bu besin hakkında merak edilenler için yazımızı okuyabilirsiniz.

Taze olarak tüketilen dikenli inciri kurutarak da yemeyi tercih edenler var. Reçeli, jölesi ya da marmeladı da yapılabiliyor.

Dikenli incir nerede yetişiyor?

Dikenli incir ülkemizde genelde Antalya, Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip şehirlerde yaz aylarında yetişiyor.

Dikenli incir nasıl toplanıyor?

Dikenli incirin etrafı sert dikenlerle kaplı olduğu için hasadı, korunaklı eldivenler veya uzun maşalar yardımıyla yapılıyor. Sabaha karşı çiğ yağdığı zaman genellikle toplanıyor. Soğuk olarak tüketilmesi tavsiye ediliyor. Dış kabuğunu soyarken dikkatli olmak gerekiyor.

Dikenli incirin faydaları neler?

- Yüksek C vitamini içeriğine sahip. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

- Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile canlılık ve zindelik sağlıyor.

- Pozitif enerjisi ile depresyon ve stresten uzaklaşmayı destekliyor.

- Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları önlüyor.

- Yüksek potasyum içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi var. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı oluyor.

- Şeker hastalığı olanlarda yüksek lif oranı nedeniyle öneriliyor. Mideyi yavaş terk ettiğinden dolayı kan şekerini düzenleyici etkisi var.

- Uzun süre belirli miktarlarda düzenli olarak dikenli incir tüketildiğinde cildinizin ışıl ışıl parladığını ve kırışıklıklarınızın azaldığını fark edersiniz.

- Düşük kalorisi ve bağırsakları çalıştırıcı etkisinden dolayı dikenli incir diyet listelerinin de vazgeçilmezidir. Yüksek lif içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar.

Dikenli incirin zararları nedir?

2 veya 3 taneden fazla tüketilmesi durumunda sindirilemeyen çekirdekler bağırsakları tıkayabiliyor. Fazla tüketildiğinde karın ağrısı gibi sorunlar da kendini gösterebiliyor.