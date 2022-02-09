Devlet SMA ilaçlarını karşılıyor mu?

Spinal müsküler atrofi (SMA), sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır. SMA hastalarının ilaç ödemelerine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, SMA nedir? SMA hastalığının ilaçlarını SGK karşılıyor mu?

SMA ilaçlarının SGK tarafından karşılanacağı müjdesi geçen yıllarda verilmişti. SMA hastalarıyla ilgili yeni bilgiler geldikçe hastalık da araştırılıyor. SMA hastalarına ilişkin Resmi Gazete bilgiler yer aldı. İşte merak edilen haberin detayı…

SGK SMA ilaçlarını karşılıyor mu?

Spinal müsküler atrofi (SMA), sinirleri ve kasları etkileyerek kasların giderek zayıflamasına neden olan kalıtsal bir hastalıktır. . SMA'lı insanlar, omurilikte kas hareketini kontrol eden (motor nöronlar olarak adlandırılan) belirli bir tür sinir hücresini kaybederler. Bu motor nöronlar olmadan kaslar, kasları hareket ettiren sinir sinyallerini almaz. Atrofi kelimesi daha küçük anlamına gelen tıbbi bir terimdir. SMA ile bazı kaslar, kullanılmadığı için küçülür ve zayıflar.

Sağlık Bakanlığı SMA ilacı için 'İlaç Kullanım Onayı' ile SGK'nın belirleyeceği 3'üncü basamak resmi sağlık kurumlarında çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek. 'İlaç Kullanım Onayı'nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde SGK tarafından bedeli karşılanacak. 'Nusinersen Sodium' etkin maddesini içeren ilacın, tescili yapılmış yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin 'multidisipliner' bir yaklaşımla sunulabileceği kurumca belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında kullanılması halinde kurumca bedeli karşılanacak.” Açıklamasında bulundu. .