Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DHY kura çekimi nereden izlenir? DHY kura çekimi canlı izle I DHY kura çekimi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği DHY kura çekimi yarın yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 hekimin görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurasının yarın yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası yarın 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi http://youtube.com/user/SaglikBakanligi üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak" dedi.