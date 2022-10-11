Depresyonda 3 dakikalık elektrik akımı ile tedavi umudu!

Yeni bir araştırmaya göre, günde üç dakikalık hafif bir elektromanyetik akım tedavisi depresyonu azaltmak için işe yarayabilir.

Fransa'daki Nantes Üniversite Hastanesi'ndeki 30 hasta üzerinde yapılan çalışma sonucuna göre, altı adede kadar antidepresan denemiş ve ilerleme kaydedememiş hastalar da dahil olmak üzere, bazı katılımcılar semptomlarının önemli ölçüde düzeldiğini ve bazıları da en az altı ay boyunca yeni bir semptom geliştirmediğini belirtti. Anksiyete ve depresyon için ana tedaviler, bilişsel davranışçı terapi ve ilaç tedavisidir. Aralıklı teta patlaması uyarımı (iTBS) isimli yeni tedavi ise harici manyetik alan kullanan bir beyin uyarımı şekli.

Uzun süreli hafıza kaybıyla bağlantılı olan şiddetli depresyon için tartışmalı bir tedavi olan elektroşok tedavisinden (ECT) farklı olan ve anestezi gerektirmeyen iTBS için kafa derisine yakın bir elektromanyetik bobin içeren bir cihaz yerleştirilir.

Daha sonra cihazdan bir akım geçirilerek her sekiz saniyede bir elektromanyetik enerji verilir. Bu tedavi ruh halinin düzenlenmesinde yer alan beynin prefrontal korteks alanını hedef alır.

BAŞ AĞRISI ŞİKAYETİ GÖRÜLDÜ

Sadece üç dakika süren tedavi, beyindeki sinir hücrelerini ağrısız bir şekilde uyarır. Hastalar genel olarak dört hafta boyunca yaklaşık 20 seansa girer.

Brain Stimulation dergisinde yayımlanan tedavi sürecinden sonra, katılımcıların yüzde 37'sinde depresyon semptomlarının en az yarıya indiği görüldü. Bildirilen ciddi bir yan etki yoktu, en yaygın şikayet baş ağrısıydı.

Araştırmacılar, “Stimülasyon ayı boyunca depresyonda net bir azalma gözlemledik. Çalışmamız, bu uyarının, yüksek dirençli depresyonda ve yaşam kalitesinde uzun süreli iyileşme sağladığını ileri sürüyor” dedi.

Şimdi, tedavinin Kuzey Norveç Üniversite Hastanesi'nde 60 hastayı içeren yeni bir klinik denemesi devam ediyor. .