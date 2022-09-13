Depresyon, anksiyete ve intihar düşüncesi semptomları nasıl azalır?

Journal of Clinical Psychiatry'de yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, intravenöz ketamin alan kişilerin depresyon, anksiyete ve intihar düşüncesi semptomlarında “önemli iyileşme” oluyor

Journal of Clinical Psychiatry'de yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, intravenöz ketamin alan kişilerin depresyon, anksiyete ve intihar düşüncesi semptomlarında “önemli iyileşme” gerçekleşiyor. Medimagazin'de yer alan habere göre, ketamin, hastanelerde öncelikle anestezik olarak kullanılan güçlü bir ilaçtır. Ayrıca, yoğun yüksek ve dissosiyatif etkiler yaratan bir ilaç olarak yasadışı olarak kullanılır. Depresyon tedavisi için onaylanmadığından ve bu amaçla “etiket dışı” kullanıldığından, doktor tarafından önerilse bile sigorta kapsamında değildir.

Semptomlarda azalma yaşandı

Araştırmacılar, Kasım 2017 ile Mayıs 2021 arasında, Virginia'daki intihar düşüncesi, depresyonu veya kaygısı olan kişilerde uzmanlaşmış üç ketamin infüzyon kliniğinde tedavi edilen tedaviye dirençli depresyonu olan 424 kişinin verilerini inceledi. Kliniğe her ziyarette hastalar fiziksel ve zihinsel sağlık anketlerini doldurdu. Hastalara 21 gün içinde altı infüzyon verildi.

Araştırmacılar, infüzyonların başlamasından sonraki altı hafta içinde, katılımcıların yarısının tedaviye yanıt verdiğini ve %20'sinin remisyonda depresif belirtiler gösterdiğini söylüyor. 10 infüzyondan sonra yanıt ve remisyon oranları sırasıyla %72 ve %38 idi.

%30'luk azalma oldu

Çalışmaya göre, intihar düşüncesi olan hastaların yarısı altı hafta sonra remisyona girdi ve tedavi süresince anksiyete semptomlarında %30'luk bir azalma oldu. Araştırmacılar, tedavinin ilk aşamasındaki yanıt oranlarının, tedaviye dirençli depresyon için oral ilaç ve transkraniyal manyetik stimülasyona benzer olduğunu söylüyor. Remisyon oranları, transkraniyal stimülasyonla eşitti, ancak her ikisi de daha pahalı olabilen ve ek risk taşıyan optimize edilmiş elektrokonvülsif tedavi denemeleri kadar yardımcı olmadı.

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