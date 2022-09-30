Demir Eksikliği Nedir? Demir Eksikliği Belirtileri Neler?
Demir eksikliği nedir, neden olur? Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir eksikliği belirtileri nedir? Demir, vücut fonksiyonunun sağlıklı bir şekilde korunması için gerekli bir mineral olarak bilinmektedir. Vücudumuzda önemli bir görevi olan demir minarelinde gerçekleşen eksiklikler bazı sağlık problemlerine yol açmaktadır. Demir eksikliğine haberimizde ayrıntılı yer vereceğiz. İşte ayrıntılar...
2022-09-30 19:19:21
Demir Eksikliği Nedir?
Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına yol açar ve “kansızlık” ya da “anemi” denilen durum ortaya çıkar.
Demir Eksikliği Belirtileri Neler?
- Halsizlik ve bitkinlik
- Sürekli yorgunluk hali.
- Konsantrasyon ve odaklanma problemleri.
- İlgisizlik.
- Fiziksel aktivitelerde nefes almada zorluk
- Baş dönmesi
- Göz kararması
- Baş ağrısı
- Soluk veya sarı, solgun bir cilde sahip olmak
- Açıklanamayan kilo kaybı
- Kulaklarda çınlama
- Kırılgan tırnaklar veya saç dökülmesi
- Çocuklarda görülen kil ya da toprak yeme davranışı
- Ağrılı veya pürüzsüz dil demir eksikliği belirtilerindendir.
Demir Eksikliği Nedenleri
- Yanlış yapılan diyet yâda yanlış beslenme şekli.
- İşlenmiş hazır gıdaların fazla tüketimi.
- Folik asit ve B12 eksikliği.
- Kadınlarda fazla adet kanamaları durumu.
- Hayvansal gıdaların yanlış ve yetersiz alımı.
- Çocukların anne sütü yerine inek sütüne başlatılması
- Aşırı kafeinli ürünler
- Aşırı kahve ve çay tüketimi demir eksikliğine neden olmaktadır.
Demir Eksikliğine İyi Gelen Besinler
- Kuru kayısı, kuru üzüm,
- Kuru dut gibi kuru meyveler.
- Yeşil yapraklı sebzeler
- Fındık, fıstık ve susam.
- Karaciğer,
- Kırmızı et,
- Tavuk ve balıketi.
- Pekmez ve üzüm.
- Kuru baklagiller.
Demir Eksikliği Hangi Hastalıklara Yol Açar?
- Kalp rahatsızlıkları
- Kalp yetmezliği, kalp büyümesi
- Hamilelikte sorunlar
- Düşük doğum ağırlığı
- Erken doğum riski,
- Bebeğin zihinsel gelişiminde problemler
- Bağışıklık sisteminde zayıflama
- Artan enfeksiyon riski
- Bebeklerde ve çocuklarda gelişimsel gerilik gibi sorunlara yol açmaktadır.
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