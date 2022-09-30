Demir Eksikliği Nedir? Demir Eksikliği Belirtileri Neler?

Demir eksikliği nedir, neden olur? Demir eksikliğine iyi gelen besinler neler? Demir eksikliği belirtileri nedir? Demir, vücut fonksiyonunun sağlıklı bir şekilde korunması için gerekli bir mineral olarak bilinmektedir. Vücudumuzda önemli bir görevi olan demir minarelinde gerçekleşen eksiklikler bazı sağlık problemlerine yol açmaktadır. Demir eksikliğine haberimizde ayrıntılı yer vereceğiz. İşte ayrıntılar...

Demir Eksikliği Nedir? Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına yol açar ve “kansızlık” ya da “anemi” denilen durum ortaya çıkar. Demir Eksikliği Belirtileri Neler? Halsizlik ve bitkinlik

Sürekli yorgunluk hali.

Konsantrasyon ve odaklanma problemleri.

İlgisizlik.

Fiziksel aktivitelerde nefes almada zorluk

Baş dönmesi

Göz kararması

Baş ağrısı

Soluk veya sarı, solgun bir cilde sahip olmak

Açıklanamayan kilo kaybı

Kulaklarda çınlama

Kırılgan tırnaklar veya saç dökülmesi

Çocuklarda görülen kil ya da toprak yeme davranışı

Ağrılı veya pürüzsüz dil demir eksikliği belirtilerindendir. Demir Eksikliği Nedenleri Yanlış yapılan diyet yâda yanlış beslenme şekli.

İşlenmiş hazır gıdaların fazla tüketimi.

Folik asit ve B12 eksikliği.

Kadınlarda fazla adet kanamaları durumu.

Hayvansal gıdaların yanlış ve yetersiz alımı.

Çocukların anne sütü yerine inek sütüne başlatılması

Aşırı kafeinli ürünler

Aşırı kahve ve çay tüketimi demir eksikliğine neden olmaktadır. Demir Eksikliğine İyi Gelen Besinler Kuru kayısı, kuru üzüm,

Kuru dut gibi kuru meyveler.

Yeşil yapraklı sebzeler

Fındık, fıstık ve susam.

Karaciğer,

Kırmızı et,

Tavuk ve balıketi.

Pekmez ve üzüm.

Kuru baklagiller. Demir Eksikliği Hangi Hastalıklara Yol Açar? Kalp rahatsızlıkları

Kalp yetmezliği, kalp büyümesi

Hamilelikte sorunlar

Düşük doğum ağırlığı

Erken doğum riski,

Bebeğin zihinsel gelişiminde problemler

Bağışıklık sisteminde zayıflama

Artan enfeksiyon riski

Bebeklerde ve çocuklarda gelişimsel gerilik gibi sorunlara yol açmaktadır. .