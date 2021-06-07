'Delta Varyantı yüzde 40 daha bulaşıcı'

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Hindistan’da ortaya çıkan koronavirüsü Delta varyantının yüzde 40 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüsü Delta varyantının yüzde 40 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi.

Hancock, son dönemde Hindistan kaynaklı Delta varyantının İngiltere'de en çok görülen varyant haline geldiğini söyledi. İngiltere Sağlık Bakanı çok daha hızlı bulaşan bu varyantın, 21 Haziran'da tedbirlerin tamamen kaldırılmasını da tehdit ettiğini belirtti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Hancock açıklamasında, İngiliz halkının aşı olmasının önemine de dikkat çekti ve mevcut aşıların Delta varyantına karşı da etkili olduğunu gösteren çalışmalar bulunduğunu hatırlattı.



İngiltere Sağlık Bakanı son dönemde koronavirüsü nedeniyle hastaneye yatanların çoğunlukla aşı olmayan kişilerden olulştuğunu aşı olanların virüsü kapsalar dahi genel olarak hastalığı hafif atlattıklarını söyledi.

John Hopkins Corona Virüs Araştırmalar Merkezi verilerine göre, İngiltere'de halkın yüzde 40 koronavirüsü aşısı olmuş durumda.

Ülkede aşılama oranının artmasıyla birlikte yeni vaka sayılarında ciddi düşüşler kaydedildi.

Öte yandan Amerika'da Baylor Tıp Fakültesi Direktörü Dr. Richina Bicette, CNN televizyonunda katıldığı canlı yayında çocukların da koronavirüsü aşısını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Bicette “Yetişkinler aşılanıp korunurken virüs toplumda daha savunmasız olan kesimleri hedef alıyor” dedi.

Dünya genelinde koronavirüsüne yakalananların sayısı 174 milyona yaklaştı. Bugune kadar dünyada en çok vaka görülen ilk üç ülke ABD, Hindistan ve Brezilya oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.