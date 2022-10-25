D vitamini hangi meyve ve sebzede var? D vitamini nasıl alınır? D vitamini eksikliği belirtisi neler? Özellikle pandemi döneminde insanların D vitaminine olan ihtiyacı katlanarak arttı. Evden çalışma modeline geçilmesi ve sokağa çıkma yasağı ile birlikte insanlar güneş ışınlarından gelen D vitamininden mahrum kaldı. İnsan sağlığı için önemli bir yere sahip olan D vitamini pek çok besin ürününde bulunuyor. İşte D vitaminin en çok bulunduğu meyve ve sebzeler....

İnsan vücudunda vitaminlerin, minerallerin çok öenmli bir görevi vardır. Vücudun yakıtı olarak değerlendirilen vitaminler içinde D vitamini de oldukça önemlidir. Kovid-19 ile mücadelede D vitaminin hastalığa yakalanma ihtimalini azalttığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından D vitaminlerine olan talep katlanarak arttı. Eczanelerde uzun süre bulunamayan D vitaminini doğal yollarla almak oldukça kolay. Öncelikle güneş ışınları en güçlü D vitamini kaynağıdır. Belli bir oranda güneş ışığına mağruz kalmamız D vitamini sentezi açısından oldukça önemli. Bir diğer yöntem ise D vitaiminin gıdalardan almak. Peki D vitamini hangi besinlerde vardır?

D vitamini hangi meyve ve sebzede var?

D vitamini insan sağlığı açısında oldukça kilit bir role sahip. D vitamini eksikliği ile bir takım sorunlar da gün yüzüne çıkabiliyor. D vitamini doğada bulunan pek çok sebze ve meyvede bulunuyor. Ancak D vitamini deposu olarak bilinen sebzeler arasında brokoli ve havuç ön plana çıkıyor. Ayrıca elma ve muz da D vitamini açısından oldukça zengindir. Badem, mercimek gibi ürünlerde de D vitamini oldukça fazladır. D vitamini eksikliği bulunanların bu yönde beslenmeleri ve gerekirse D vitamini takviyeleri almaları oldukça öenmli. (Doktor tavsiyesi olmadan vitamin takviyeleri kullanmayın)

D vitamini hangi besinlerde var?

Deniz ürünleri ve balıklar güçlü bir D vitamini kaynağıdır.

Büyükbaş ve küçükbaş ciğeri

Süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir çeşitleri

Tereyağı

Maydanoz, Yonca, Isırgan otu

Yumurta

Kırmızı et çeşitleri,

Tavuk eti çeşitleri,

Karides

Yenebilir mantarlar

D vitamini nasıl alınır?

Son zamanarda yapılan araştırmalar D vitaminin insan sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu ortaya koyuyor. D vitamini alımı oldukça kolaydır. Öncelikli olarak güneş ışınları güçlü bir D vitamini kaynağıdır. Cildimizin belli oranda güneş ışınlarına maruz kalması D vitamini sentezi açısından çok önemlidi. Güneşten gelen ultraviyole B ışınları en güçlü D viramini kaynağıdır. Güneş ışığına yeterince çıkmamak, kapalı alanlarda çalışmak D vitamini eksikliğine neden olabilir. D vitamini eksiği olanlar takviye olarak D vitamini alabilirler.

D vitamini eksikliği belirtisi neler?

D vitamini eksikliği ile vüutta bazı rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir. Vücudun savunması açısından D vitamini önemli bir role sahiptir. D vitamini eksikliği olanlarda genel olarak; Halsizlik, vüvutlarında ağrı, kemik ağrısı, saç dökülmesi, yürüme güçlüğü, baş ağrısı, deprosyon ve ruh halinde bozulmalar, aşırı terleme, sürekli üşüme, uykusuzluk gibi bazı problemler ortaya çıkabilir.

D vitamini eksikliği kimlerde görülür?

D vitamini eksikliği genel olarak güneş ışığından yeterince faydalanamayan kişilerde görülebilir. İşte D vitamini eksikliği olanların ortak özellikleri;

Kapalı yerde çalışanlar,

Açık tenliler,

Yaşlılar,

Sağlıklı beslenmeyenler,

Kapalı kıyafet giyenler

Hamile ve çocuk emziran kadınlar

Böbrek hastalığı olanlar

Karaciğer hastalığı olanlar

D vitamini seviyesi ne kadar olmalı?

Sağlıklı insanlar belli oranda D vitamini alması gerekiyor. Güneş ışığına maruz kalmayanlarda bu sıkıntı katlanarak artar. İşte sağlıklı bireylerde günlük D vitamini oranı;

12 aya kadar çocuklar için 400 IU

1-70 yaş arası 600 IU

70 yaşın üzerindeki kişiler için 800 IU seviyesi.

Camdan D vitamini geçer mi?

Balkon yada oda camının ardından durarak güneş ışığı alanlar D vitamini alıp almayacaklarını merak ediyor. Bu sorunun cevabı "hayır". Cam UVB ışınlarını geçmesini engellediği için D vitamini alınamaktadır. Yükske faktörlü güneş kremlerinden de D vitamini geçmemeltedir. .