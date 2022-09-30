D Vitamini Eksikliği Nedir? D Vitamini Eksikliği Belirtileri Neler?
D vitamini nedir? D vitamini eksikliği nedenleri neler? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açmaktadır? D vitamini, kalsiferol olarak bilinmekte. Yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Vücudumuz için gerekli olan D vitamini hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...
2022-09-30 19:12:25
D Vitamini Nedir?
D vitamini yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme gelişimi için gerekli bir vitamindir. D Vitamini kas zayıflığına karşı vücudu korumaktadır Vitamini ayrıca kalp atışının düzenlenmesinde etkili, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşmasına yardımcı olan bir vitamindir.
D Vitamin Nelerde Var?
Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitamini oldukça önemlidir. İşte D vitamini bulunan besinler:
- Elmalar,
- Üzüm
- Karpuz
- Muz
- Kaju
- Fındık
- Alabalık,
- Somon,
- Ton balığı,
- Uskumru
- Süt,
- Yumurta,
- Tahıllı gıdalar
- Mantar
- Peynir,
- Tereyağı,
- Yoğurt ve kefirde D vitamini bulunmaktadır.
D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?
- Vücut ağrısı,
- Halsizlik,
- Yürüme güçlüğü,
- Kemik ağrısı,
- Güçsüzlük,
- Saç dökülmesi,
- Baş ağrısı,
- Depresyon,
- Değişken ruh hali,
- Uykusuzluk,
- Gözaltı morlukları,
- Aşırı terleme,
- Kilo vermede güçlük çekme,
- Sürekli üşüme gibi belirtiler gözlemlenmektedir.
D Vitamini Eksikliği Nedenleri Nelerdir?
- Güneş ışını alamama
- Obezite, aşırı kilo alımı
- Yeterli ve düzenli beslenmeme.
- D vitamini sentezinin ve atılımının azalması
- Karaciğer yetmezliği sorunu.
- Kronik böbrek yetmezliği.
- Genetik hastalıklar.
- Sağlıksız yaşam tarzı gibi etkenler D vitamini eksikliğine neden olmaktadır.
D vitamini Eksikliği Hangi Hastalıklara Yol Açıyor?
D vitamini eksikliği kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olmaktadır. D vitamini eksikliği çocuklarda ise raşitizm adı verilen sağlık problemine neden olmaktadır. .
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