DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,5259 ₺

EURO

18,1911 ₺

ALTIN

989,86 ₺

BİST

3.179,99 ₺

TIMETURK / SAĞLIK / D Vitamini Eksikliği Nedir? D Vitamini Eksikliği Belirtileri Neler?

D Vitamini Eksikliği Nedir? D Vitamini Eksikliği Belirtileri Neler?

D vitamini nedir? D vitamini eksikliği nedenleri neler? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açmaktadır? D vitamini, kalsiferol olarak bilinmekte. Yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Vücudumuz için gerekli olan D vitamini hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

3 Saat Önce
2022-09-30 19:12:25
D Vitamini Eksikliği Nedir? D Vitamini Eksikliği Belirtileri Neler?

D Vitamini Nedir?

D vitamini yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme gelişimi için gerekli bir vitamindir. D Vitamini kas zayıflığına karşı vücudu korumaktadır Vitamini ayrıca kalp atışının düzenlenmesinde etkili, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşmasına yardımcı olan bir vitamindir.

D Vitamin Nelerde Var?

Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitamini oldukça önemlidir. İşte D vitamini bulunan besinler:

  • Elmalar,
  • Üzüm
  • Karpuz
  • Muz
  • Kaju
  • Fındık
  • Alabalık,
  • Somon,
  • Ton balığı,
  • Uskumru
  • Süt,
  • Yumurta,
  • Tahıllı gıdalar
  • Mantar
  • Peynir,
  • Tereyağı,
  • Yoğurt ve kefirde D vitamini bulunmaktadır.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

  • Vücut ağrısı,
  • Halsizlik,
  • Yürüme güçlüğü,
  • Kemik ağrısı,
  • Güçsüzlük,
  • Saç dökülmesi,
  • Baş ağrısı,
  • Depresyon,
  • Değişken ruh hali,
  • Uykusuzluk,
  • Gözaltı morlukları,
  • Aşırı terleme,
  • Kilo vermede güçlük çekme,
  • Sürekli üşüme gibi belirtiler gözlemlenmektedir.

D Vitamini Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

  • Güneş ışını alamama
  • Obezite, aşırı kilo alımı
  • Yeterli ve düzenli beslenmeme.
  • D vitamini sentezinin ve atılımının azalması
  • Karaciğer yetmezliği sorunu.
  • Kronik böbrek yetmezliği.
  • Genetik hastalıklar.
  • Sağlıksız yaşam tarzı gibi etkenler D vitamini eksikliğine neden olmaktadır.

D vitamini Eksikliği Hangi Hastalıklara Yol Açıyor?

D vitamini eksikliği kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olmaktadır. D vitamini eksikliği çocuklarda ise raşitizm adı verilen sağlık problemine neden olmaktadır. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş