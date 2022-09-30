D Vitamini Eksikliği Nedir? D Vitamini Eksikliği Belirtileri Neler?

D vitamini nedir? D vitamini eksikliği nedenleri neler? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açmaktadır? D vitamini, kalsiferol olarak bilinmekte. Yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Vücudumuz için gerekli olan D vitamini hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

D Vitamini Nedir?

D vitamini yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme gelişimi için gerekli bir vitamindir. D Vitamini kas zayıflığına karşı vücudu korumaktadır Vitamini ayrıca kalp atışının düzenlenmesinde etkili, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşmasına yardımcı olan bir vitamindir.

D Vitamin Nelerde Var?

Sağlıklı kemikler oluşturmak ve kemik sağlığını korumak için D vitamini oldukça önemlidir. İşte D vitamini bulunan besinler:

Elmalar,

Üzüm

Karpuz

Muz

Kaju

Fındık

Alabalık,

Somon,

Ton balığı,

Uskumru

Süt,

Yumurta,

Tahıllı gıdalar

Mantar

Peynir,

Tereyağı,

Yoğurt ve kefirde D vitamini bulunmaktadır.

D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Vücut ağrısı,

Halsizlik,

Yürüme güçlüğü,

Kemik ağrısı,

Güçsüzlük,

Saç dökülmesi,

Baş ağrısı,

Depresyon,

Değişken ruh hali,

Uykusuzluk,

Gözaltı morlukları,

Aşırı terleme,

Kilo vermede güçlük çekme,

Sürekli üşüme gibi belirtiler gözlemlenmektedir.

D Vitamini Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

Güneş ışını alamama

Obezite, aşırı kilo alımı

Yeterli ve düzenli beslenmeme.

D vitamini sentezinin ve atılımının azalması

Karaciğer yetmezliği sorunu.

Kronik böbrek yetmezliği.

Genetik hastalıklar.

Sağlıksız yaşam tarzı gibi etkenler D vitamini eksikliğine neden olmaktadır.

D vitamini Eksikliği Hangi Hastalıklara Yol Açıyor?

D vitamini eksikliği kemik erimesi, kemik yapısında bozukluk, kas güçsüzlüğü ve düşme riskinde artışa neden olmaktadır. D vitamini eksikliği çocuklarda ise raşitizm adı verilen sağlık problemine neden olmaktadır. .