Covid Nedir, Belirtileri Neler? Covid Nasıl Önlem Alınır?

Covid nedir? Koronavirüs belirtileri neler? Covid-19 nasıl önlem alınmalı? Son zamanlarda Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan virüslerden Covid-19 virüsü 2020 yılından günümüze kadar yayılımını devam ettirmekte. Koronavirüs bulaşıcı salgını sonrası arama motorunda ne olduğu ve nasıl korunulduğu araştırılmakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Covid Nedir? COVID-19 nedir? Covid-19, son zamanlarda Dünya genelinde yayılan ve ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan, bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan hastalık türüdür. Covid Belirtiler En yaygın semptomlar: ateş

öksürük

yorgunluk

tat alma veya koku duyusunun kaybı Daha seyrek görülen semptomlar: boğaz ağrısı

baş ağrısı

ağrı ve sızı

ishal

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

gözlerde kızarıklık veya tahriş Ciddi semptomlar: solunum güçlüğü veya nefes darlığı

konuşma ya da hareket kaybı veya bilinç bulanıklığı

göğüs ağrısı Covid Nasıl Önlem Alınır? Hasta gibi görünmeseler dahi diğer insanlarla aranızda güvenli bir mesafe için en az 1 metre boşluk bırakın.

Halka açık yerlerde, özellikle kapalı alanlarda veya fiziksel mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske takmaya özen gösterin.

Kapalı alanlar yerine, açık ve iyi havalandırılan yerleri tercih edin.

Kapalı alanlarda bulunduğunuz zaman sık sık pencereleri açıp içeriyi havalandırın.

Ellerinizi sık sık sabun ve dezenfektan ile iyice temizleyin.

Sıranız geldiğinde aşı olun.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya mendille kapatmaya özen gösterin.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evinizde kalıp dinlenin.

Korona belirtileri var ise mutlaka tıbbi yardım alın .

En yakın hastaneye giderek covid testi yaptırın. .