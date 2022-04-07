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Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

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TIMETURK / SAĞLIK / Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

İsveç’te yapılan bir araştırma, Covid geçirdikten sonra kan pıhtısı riskinin altı ay boyunca yüksek olduğunu gösterdi.

2 Saat Önce
2022-04-07 08:55:51
Covid geçirenlerde altı ay boyunca kan pıhtılaşması riski artıyor

İsveç'te araştırmacılar Şubat 2020 ve Mayıs 2021 arasında Covid geçiren bir milyondan faiz insanın verilerini inceledi. Veriler, Covid geçirmeyen aynı yaşta ve aynı cinsiyette dört milyonluk bir grubun verileriyle karşılaştırıldı.

BBC'de yer alan habere göre, covid geçirenlerde şu risklerin olduğu görüldü:

  • Üç aya kadar bcakta ya da damarda kan pıhtılaşması
  • Altı aya kadar akciğerlerde kan pıhtılaşması
  • İki aya kadar iç kanama

Araştırmacılar, Covid geçirenlerdeki risk oranıyla geçirmeyenleri karşılaştırdığında şu sonuca ulaştı.

  • Covid geçirmeyen kişiler arasında derin ven trombozu riski 10 binde birken, Covid geçirenlerde bu risk 10 binde dört çıktı.
  • Covid geçiren 10 bin kişiden 17'sinde akciğerlerden kan pıhtılaşması yaşanırken Covid geçirmeyenlerde bu oran 10 binde bir oldu.

BMJ'de yer alan araştırma, kan pıhtılaşması riskinin Covid'in ilk dalgasında daha fazla olduğunu gösterdi. Gelişen tedaviler ve daha yaşlı hastaların aşılı olması nedeniyle bu riskin zamanla azalmış olabileceği belirtildi.

Covid'i ağır geçirenlerde kan pıhtılaşması riskinin, hafif geçirenlere oranla yedi kat daha fazla olduğu belirtildi. .

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