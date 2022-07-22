Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı: Buna dikkat!

İngiltere'nin önde gelen bağışıklık uzmanlarından biri olan Trinity College Dublin’den Profesör Luke O'Neill, vakaların yeniden artmasına yol açan alt varyanta ilişkin yeni bir belirtiyi açıkladı.

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19, ortaya çıkan yeni varyantlarla hızla yayılmaya devam ediyor.

Öte yandan Covid-19 salgınıyla ilgili İngiltere'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

İngiltere'nin önde gelen bağışıklık uzmanlarından biri olan Trinity College Dublin'den Profesör Luke O'Neill, vakaların yeniden artmasına yol açan alt varyanta ilişkin yeni bir belirtiyi açıkladı.

UYKUSUZLUK VE GECE TERLEMELERİNE DİKKAT!

O'Neill, en belirgin semptomun uykusuzluk olduğuna dikkat çekti.

Profesör Luke O'Neill, son dönemde Covid hastaları arasında hızla artan uykusuzluk durumunun Omicron BA.5'in en dikkat çeken belirtilerinden biri haline geldiğine dikkat çekti. O'Neill, dün katıldığı bir programda, virüsün değişmesi nedeniyle Covid hastalığının da değişmeye devam ettiğini belirterek “BA.5'in bir belirtisi de gece terlemeleri. Bu tuhaf değil mi?” dedi. Ünlü uzman, aşı ve destekleyici aşı olmanın hastalığın ağır seyretmesini engellediğini vurguladı.