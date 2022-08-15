COVID-19 pandemisi gut hastalığını da artırdı

Bir zamanlar 'kralların hastalığı' olarak bilinen gut hastalığı, COVID-19 pandemisi ile artış gösterdi. Karantina sırasında aşırı yemek yeme ve egzersiz yapmamanın gut hastalığında büyük bir artışı tetiklediği belirtiliyor.

Bir zamanlar "kralların hastalığı" olarak bilinen gut hastalığı, pandemi karantinaları sırasında arttı. Aşırı yemek yeme ve daha az egzersiz yapma nedeniyle gut sebepli hastane başvurularının yükselmesi dikkat çekti. NHS Digital istatistiklerine göre, İngiltere'de, 2021/22 arasında 234.000 hasta gut hastalığına yakalanarak hastaneye kaldırıldı ve vaka sayısı üç yılda yüzde 20 arttı. Aynı dönemde obezitede de önemli bir artış oldu.

SEBEBİ VÜCUTTAKİ FAZLA ÜRİK ASİT

Daily Mail'in haberine göre, gut, ani ve şiddetli eklem ağrısına neden olan bir tür inflamatuar artrittir. İnsanlığın bilinen en eski hastalıklarından biridir ve tarihi Mısırlılara kadar uzanır.

Semptomlar genellikle ayak başparmağınızdaki ani ve şiddetli eklem ağrısını içerir, ancak ayaklarınızdaki, ellerinizdeki, bileklerinizdeki, dirseğinizdeki veya dizlerinizdeki diğer eklemlerde de bulunabilir.

Bazı insanlar, etkilenen eklem üzerinde sıcak, şişmiş, kırmızı deriden muzdarip olabilir. Vücutta çok fazla ürik asit bulunmasından kaynaklanır, bu da eklemlerde ve çevresinde sodyum ürat kristallerinin birikmesine neden olarak ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir.

Dayanılmaz ağrıya neden olabilir, ancak ağrı ve şişlik düzelmezse genellikle ilaçlar veya steroidler ile tedavi edilebilir.