DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: İran'da Reisi'nin, Ermenistan'da Paşinyan'ın kazanma sebepleri neydi?
Trafik sigortası fiyatı düştü mü? Trafik sigortası fiyatları geriledi mi?
“Tek derdiniz alkol, esrar ve Red Light ise hiç gelmeyin”
Çocuklar faciadan kurtuldu
2020 TYT puanı ile tercih yapılır mı? 2021 TYT puanı seneye de geçerli mi?
Karadeniz'deki İngiliz donanmasının garip hareketleri
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıklarındaki artış sürüyor
18 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Pentagon'dan Irak-Suriye sınırındaki saldırıyla ilgili açıklama
“Ne dünya ne de Türkiye, Karadeniz'de 'gariplik'lere tahammüle edemez”
Bilgehan Bilge kimdir? Dr. Bilgehan Bilge nereli kaç yaşında?
'Covid-19 atlatanlarda diyabet riski artıyor'
Feyzioğlu: Evet çok şükür değiştim
YKS tercihi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
Bakan Pakdemirli'den tavukları ölen kadın girişimciye destek

'Covid-19 atlatanlarda diyabet riski artıyor'

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19'un diyabetlilerin ve obezlerin Covid-19'u beklenenden daha ağır geçirmesiyle iligili uyarıda bulunurken, Covid-19 atlatanlarda diyabet riskinin de arttığının altını çizdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
28.06.2021 09:33:26
'Covid-19 atlatanlarda diyabet riski artıyor'

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Covid-19'un diyabetlilerin ve obezlerin Covid-19'u beklenenden daha ağır geçirmesiyle iligili uyarıda bulunurken, Covid-19 atlatanlarda diyabet riskinin de arttığının altını çizdi.

Prof. Müftüoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü önemli bir açıklama yaptı. Örgüt Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı o açıklamada, 'Covid-19 nedeniyle hastanelerde yatan hastaların önemli bir bölümünü şeker hastalarının oluşturduğunu' belirterek insülin direnci, gizli ya da açık diyabet ya da diyabetin derecesi ne olursa olsun tip-2 diyabeti olan kişilerde Covid-19'un beklenenden daha ağır seyrettiği uyarısı yaptı. O açıklamanın net anlamı şudur: İnsülin direnci, gizli veya açık diyabet gibi bir sorununuz varsa lütfen aşınızı yaptırmada geç kalmayınız. Eğer herhangi bir şekilde Covid-19'la karşı karşıya kalırsanız tedavi için süratle yetkin bir sağlık kurumuna başvurunuz" ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, "Pandemiyle mücadelenin ilk günlerinden itibaren 'Koronavirüs-diyabet' ilişkisi konusunda önemli verilere ulaşıldı. Bu verilerin en mühimi de 'Koronavirüsten sonra diyabet sıklığının arttığı' şeklindeki gözlemler ve açıklamalar oldu. Anlaşılan o ki Koronavirüs bazı şanssız kişilerde pankreası da hedef alabiliyor. Pankreasta yaptığı hasarlar ile bu önemli ve yaşamsal içsalgıbezinde, insülin üretimini sekteye uğratabiliyor. Bu özellikle tip-1 diyabete genetik olarak yatkın çocuklar ve gençler için önemli bir ayrıntı, mühim bir bilgi. Diğer taraftan insülin direnci ve/veya gizli diyabeti olanlarda da problem var. Bu kişilerde Covid-19 iyileştikten bir süre sonra kan şekeri yükselmeye, kalıcı bir tip 2 diyabet tablosu gelişmeye başlıyor. Kanaatime göre, Covid-19 enfeksiyonu süreci ve sonrasında pankreas fonksiyonlarını -özellikle göbekli ve obezlerde- daha dikkatli bir gözle değerlendirmek lazım" düşüncesini dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş