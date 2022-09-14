COVID-19, Alzheimer dalgası yaratabilir mi?

6 milyondan fazla hasta üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, COVID-19 ile enfekte olan yaşlı insanların, bir yıl içinde Alzheimer hastalığına yakalanma riski %50 ila %80 arasında daha yüksek

Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada , araştırmacılar COVID-19'a yakalanan 65 yaş ve üstü kişilerin COVID teşhisini takip eden yıl içinde Alzheimer hastalığına daha yatkın olduğunu bildiriyor.

Risk iki katına çıktı

Bulgular, COVID enfeksiyonunu takiben bir yıllık bir süre içinde yaşlılarda Alzheimer hastalığı geliştirme riskinin neredeyse iki katına çıktığını (%0,35 ila %0,68) gösterdi.

Araştırmacılar, COVID-19'un Alzheimer hastalığının yeni gelişimini tetikleyip tetiklemediğini veya ortaya çıkışını hızlandırıp hızlandırmadığının belirsiz olduğunu söylüyorlar.

Çalışma yazarları "Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynayan faktörler tam olarak anlaşılamamıştır, ancak önemli görülen iki parça önceki enfeksiyonlar, özellikle viral enfeksiyonlar ve iltihaplanmadır. SARS-CoV2 enfeksiyonu, iltihaplanma dahil merkezi sinir sistemi anormallikleri ile ilişkili olduğundan, kısa vadede bile COVID'nin artan tanılara yol açıp açmayacağını test etmek istedik" dedi.

6,2 milyon kişi analiz edildi

Araştırma ekibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şubat 2020 ile Mayıs 2021 arasında tıbbi tedavi gören ve önceden Alzheimer hastalığı tanısı almayan 6,2 milyon 65 yaş ve üstü yetişkinin anonim elektronik sağlık kayıtlarını analiz etti.

Daha sonra bu nüfusu iki gruba ayırdılar: biri o dönemde COVID-19'a yakalanan kişilerden, diğeri ise belgelenmiş COVID-19 vakası olmayan kişilerden oluşuyor. COVID çalışma grubuna 400.000'den fazla kişi kaydedilirken, enfekte olmayan grupta 5,8 milyon kişi yer aldı.

Yazarlardan Dr.Davis, "Alzheimer hastalığının yeni tanılarındaki bu artış devam ederse, şu anda tedavisi olmayan bir hastalığı olan hasta dalgası önemli olacaktır ve uzun vadeli bakım kaynaklarımızı daha da zorlayabilir. Alzheimer hastalığı ciddi ve zorlu bir hastalıktır ve hipertansiyon, kalp hastalığı, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzı gibi genel risk faktörlerini azaltarak gelgitin bir kısmını tersine çevirdiğimizi düşündük. COVID ve COVID'nin uzun vadeli sonuçları hala ortaya çıkıyor. Bu hastalığın gelecekteki engellilik üzerindeki etkisini izlemeye devam etmek önemlidir." dedi.