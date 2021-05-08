Kahve, genellikle yüksek kafein içeriği nedeniyle dünya çapında en popüler sıcak içeceklerden biridir. Ancak çok fazla kahve içmek aslında yarardan çok zarar veriyor olabilir.

KAHVE, bunamaya karşı korunmanın yanı sıra daha uyanık hissetmenize yardımcı olmak da dahil olmak üzere birçok sağlık yararına sahip olduğu iddia edilen yaygın bir sıcak içecektir. Fakat çok fazla kahve içmek tehlikeli midir? Bunlar kahve ve kafeinin en yaygın yan etkileridir.

Kahve, genellikle yüksek kafein içeriği nedeniyle dünya çapında en popüler sıcak içeceklerden biridir. Ancak çok fazla kahve içmek aslında yarardan çok zarar veriyor olabilir.



Kahve, başlangıçta kahve çekirdeklerinden yapılan popüler bir içecektir.

Çekirdekler, Coffea arabica çalılarının kavrulmuş meyvesidir ve yaklaşık 80 ülkede yetiştirilmektedir.

Çoğu insan ya kendine özgü tadı sevdikleri için için kahve içer.

Kafein, sinir sistemini, kalbi ve kasları uyarır ve insanların daha uyanık ve uyanık hissetmesine yardımcı olur.

Kahve, küçük veya orta miktarlarda tüketildiğinde genellikle oldukça güvenlidir.

Ancak bir beslenme uzmanı, yüksek dozda kafeinin istenmeyen - hatta tehlikeli - yan etkilere yol açabileceği konusunda uyardı.

Bununla birlikte, bazı insanlar diğerlerinden daha duyarlı olduğu için, yan etki riski altında olup olmayacağınızı gerçekten önerecek hiçbir şey yoktur.

Düzenli olarak kahve içmeyen kişiler, nispeten küçük miktarlarda tükettikten sonra yan etkiler geliştirebilir.

Beslenme uzmanı Franziska Spritzler, "Kahve ve çay inanılmaz derecede sağlıklı içeceklerdir" dedi.

Spritzler, tıbbi web sitesi Healthline için yazdı: "Çoğu tür, ruh halinizi, metabolizmanızı ve zihinsel ve fiziksel performansınızı artırabilecek bir madde olan kafein içerir. Bununla birlikte, yüksek dozda kafein, hoş olmayan ve hatta tehlikeli yan etkilere sahip olabilir. Kafeinin faydalarını istenmeyen etkiler olmadan elde etmek için uykunuzun, enerji seviyenizin ve etkilenebilecek diğer faktörlerin dürüst bir değerlendirmesini yapın ve gerekirse alımınızı azaltın."

Kahvenin yan etkileri: Uykusuzluk ve mide ağrısına çok fazla kahve içilmesi neden olabilir.



Kahvenin yan etkileri nelerdir?

Sık idrara çıkma

Yorgunluk

Yüksek tansiyon

Sindirim problemleri

Uykusuzluk hastalığı

Her gün içmenize izin verilen belirli bir kahve miktarı yoktur.

Ancak, genel olarak, her gün 400 mg'a kadar kafein içeren herhangi bir şey, çoğu yetişkin için güvenli görünmektedir.

Tek bir fincan kahve yaklaşık 100 mg kafein içerebilir, bu nedenle her gün dörtten fazla fincandan kaçınmanız önerilir.

Sık sık baş ağrısı, uykusuzluk, sinirlilik veya hızlı kalp atışı yaşıyorsanız, diyetinizdeki kahve miktarını azaltmalısınız.

Kaynak: express.co.uk/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.