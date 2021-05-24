Çocuklar neden alt ıslatır?

Alt ıslatma erkek çocuklarda kızlara göre 4 kat daha sık görülmektedir. 5 yaşındaki çocukların yüzde 15' i halen gece kuru kalamamaktadır.

Çocuklarda yatak ıslatma oldukça sık görülen, çocuğu ve aileyi üzen bir problem.

Gece altını ıslatma çocuğun gece ve gündüz idrar kontrolünü sağlayabilecek olgunluğa ulaştığı 4 yaştan itibaren bir sorun olarak kabul edilmelidir. Çocuklarda, tuvalet eğitiminin en geç kazanılan aşaması gece idrar kontrolüdür. Bazı çocuklarda, bu akranlarına göre daha da geç olmakta, çocuk gündüzleri kuru kalıp zamanında tuvalete giderken gece tuvalet ihtiyacıyla uykudan uyanamamaktadır. Bu çocuklar, uykusu ağır, kolay uyandırılamayan çocuklardır.

Gece ıslatmaları

Gece alt ıslatma eğer çocuk gece kuru kalmayı hiç başaramamışsa birincil, eğer en az 6 ay kuru kaldıktan sonra tekrar yatak ıslatmaya başladıysa ikincil olarak adlandırılır.

İkincil Enürezis, genellikle çocuğun yaşamındaki ölüm, boşanma, kardeş doğumu, taşınma gibi stresler sonucu veya altta yatan idrar yolu enfeksiyonu, şeker hastalığı gibi fizyolojik rahatsızlıklar sonucu olur. Önceden böyle bir sorunu olmayan çocukta, psikolojik bir stres olmadan altını ıslatma başlarsa, bir an önce doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Birincil Enürezis'de ise normal gelişim basamağına daha geç ulaşan bir çocuk söz konusudur. Bu çocuklarda, mesane kaslarında dengesizlik, mesane kapasitesinin sınırlı olması, çok su içme veya gece idrarın az olmasını sağlayan ADH (antidiüretik hormon) ile ilgili problemler sonucu gece idrar yapma ihtiyacı oluşur ve çocuk uyanamayarak altını ıslatır.

Erkek çocukta daha fazla

Birincil enürezis, genellikle kalıtsaldır, çocukluklarında hem anne hem de baba benzer bir sorun yaşamışlarsa, çocuk için de risk yüksek olacaktır. Genellikle, gece kuru kalabilme yaşı da benzer olacaktır. Alt ıslatma , erkek çocuklarda kızlara göre 4 kat daha sık görülmektedir. 5 yaşındaki çocukların yüzde 15' i halen gece kuru kalamamakta.

Eğer bu durum, çocuk için sorun oluşturmaya başladıysa, doktora başvurma zamanı da gelmiş demektir. Tedavide, çeşitli yöntemler mevcuttur. Çocuğu motive edecek kayıt tutma- takvim yöntemi , mesane kapasitesini arttırıcı çalışmalar, alarm cihazı kullanımı bu yöntemler arasındadır. Gerekli durumlarda, ilaçlar da kullanılabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.