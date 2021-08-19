CNN araştırması: Kovid-19, Alzheimer hastalarında hafıza sorunları yaratıyor
CNN kanalı tarafından yayınlanan bir çalışma, Kovid-19'un Alzheimer hastalarında görülenlere benzer hafıza sorunlara kapı aralayabileceğini öne sürdü.
2021-08-19 06:17:55
CNN kanalı tarafından yayınlanan bir çalışma, Kovid-19'un Alzheimer hastalarında görülenlere benzer bilişsel sorunlara kapı aralayabileceğini öne sürdü.
Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde nöroloji profesörü olan Gabriel de Erausquin öncülüğünde yürütülen ve CNN kanalı tarafından yayınlanan bir araştırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bazı hastaların, aylar sonra Alzheimer ile mücadele edenlere benzer bilişsel sorunlar yaşadığını iddia etti.
Erausquin, araştırmanın bulgularını Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda açıkladı ve Kovid-19'un uzun vadeli etkilerinin henüz bilinmediğini hatırlattı.
Araştırmaya katılan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan 60 yaş üstü kişilerin yarısından fazlası, hastalığa yakalandıktan 3 ila 6 ay sonra hafıza sorunları yaşadı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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