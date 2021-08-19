CNN araştırması: Kovid-19, Alzheimer hastalarında hafıza sorunları yaratıyor

CNN kanalı tarafından yayınlanan bir çalışma, Kovid-19'un Alzheimer hastalarında görülenlere benzer hafıza sorunlara kapı aralayabileceğini öne sürdü.

CNN kanalı tarafından yayınlanan bir çalışma, Kovid-19'un Alzheimer hastalarında görülenlere benzer bilişsel sorunlara kapı aralayabileceğini öne sürdü.

Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nde nöroloji profesörü olan Gabriel de Erausquin öncülüğünde yürütülen ve CNN kanalı tarafından yayınlanan bir araştırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bazı hastaların, aylar sonra Alzheimer ile mücadele edenlere benzer bilişsel sorunlar yaşadığını iddia etti.

Erausquin, araştırmanın bulgularını Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda açıkladı ve Kovid-19'un uzun vadeli etkilerinin henüz bilinmediğini hatırlattı.

Araştırmaya katılan ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan 60 yaş üstü kişilerin yarısından fazlası, hastalığa yakalandıktan 3 ila 6 ay sonra hafıza sorunları yaşadı.

Hastaların yaklaşık dörtte biri, Alzheimer ile ilişkili hafıza sorunları ve kelimeleri ve cümleleri hatırlamada güçlük de dahil olmak üzere çeşitli bilişsel zorluklarla karşılaştı.

CNN, Alzheimer benzeri semptomların, Kovid-19'a yakalanan gençler tarafından sıklıkla tanımlanan kalıcı 'beyin sisi' fenomeni ile aynı olmadığını belirtti. Araştırmacılar, hastalığı hem hafif hem de ağır atlananların aralarında yer aldığı bu kişilerin, iyileştikten sonra bilişsel sorunlar sergilediğini ve hastalığın şiddetinin belirleyici olmadığını öne sürdü. CNN'e konuşan Erausquin, "Aslında, (hastaların) birçoğunun minimal semptomları vardı; sadece soğuk algınlığı veya koku kaybı" diye konuştu. Ayrıca konferansa katılan bir diğer araştırmacı olan Thomas Wisniewski de 60 yaş ve üstü Kovid-19 hastalarında, Alzheimer hastalarında bulunan biyo-belirteçlerin varlığına dikkat çekti. "Bunlar, sizi gerçekten de Alzheimer hastalığı ile bir tür örtüşme olabileceğinden şüphelendiren şeyler" diyen Wisniewski, "Ancak daha oyunun başı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.