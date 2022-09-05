Çizgi Medikal Değişim Ve İade Şartları Nelerdir Çizgi Medikal İletişim Numarası Nedir?

Çizgi Medikal sadece kıyafet değil sabo terlik çeşitleri de satışa sunuyor. Çizgi Medikal firması her türlü hemşire formaları ve cerrahi bone ürünlerinin satışını yapmakta. Çizgi Medikal firması hakkında detaylara yer vereceğiz. Çizgi Medikal iade ve değişim şartları nedir? Bu soruyu cevaplayacağız. Çizgi Medikal iletişim işte merak edilen tüm detaylar...

Çizgi Medikal İade ve Değişim Şartları?

İADE ve DEĞİŞİM ŞARTLARI

1- Ürünler temiz ve kullanılmamış bir şekilde gönderilmeli.

2- Ürün üzerinde herhangi bir özel işlem yapılmamalı.

3- Ürünlerin pantolon paçası kesinlikle yapılmamış olmalıdır.

4- Ayakkabı ve terlik iadelerinde iadeler Çizgi Medikal ‘in kutusuyla gönderilmelidir, ayrıca ayakkabılarda kullanıma bağlı izler olmamalıdır.

5- İade süreçlerinin daha hızlı ve sorunsuz gerçekleşebilmesi için,>> RMA <<linkinden mail adresiniz ve sipariş numaranız ile giriş yapıp iade ve değişim talebini doldurmanız gerekmektedir. İade ve değişim talebi, ürün size teslim edildikten sonra oluşturulabilmektedir.

6- İade değişim talebiniz onaylandığında sms ile tek kullanımlık iade kodu gönderilecek bu kod ile birlikte ürünleri Yurtiçi Kargo'ya teslim etmelisiniz. Başka bir kargo ile gönderim kabul edilmeyecektir.

7- İade ve değişimlerde kargo ücreti firma tarafından karşılanmaktadır.

8- Ürünlerin iade ve değişim süresi teslim tarihinden itibaren 15 gündür.

Çizgi Medikal İletişim?

Adres: 1145/6 Sokak No:2 K: 5 Aydınlar İş Merkezi Yenişehir- Konak / İzmir

( TEPECİK DOĞUM HASTANESİ KARŞISI )

Tel: +90 (232) 373 63 63

WhatsApp Üzerinden Sipariş Sorgulama Dışında Her Türlü Bilgi Verilmektedir. Sabit hatlarımız yoğun olduğu için bize diğer iletişim kanallarından da ulaşabilirsiniz

+90 (232) 373 63 63 WhatsApp Üzerinden Sipariş Sorgulama Dışında Her Türlü Bilgi Verilmektedir. Sabit hatlarımız yoğun olduğu için bize diğer iletişim kanallarından da ulaşabilirsiniz E-mail yoluyla iletişim için [email protected] adresine mail atabilir veya yandaki formu kullanabilirsiniz.

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