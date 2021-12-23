Cinselliğe zarar vermeyen prostat ameliyatı

İstatistiklere göre 50 yaş üstündeki erkeklerin yarısı, 80 yaş üstündekilerin ise yüzde 80’inin prostat büyümesi nedeniyle konforlarının bozulduğunu söyleyen VM Medical Park Mersin Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Dr. Güçlü Gürlen, “Teknolojinin gelişmesi sayesinde HOLEP ameliyatıyla erkekler için iyi huylu prostat hastalığı, kâbus olmaktan çıktı. Artık kansız, ağrısız ve çok konforlu bir yöntemle bu hastalıktan kurtulmak mümkün” dedi.

İyi huylu prostat büyümesi (BPH), dünyada ve ülkemizde ileri yaştaki erkeklerin en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Hastalığın tedavi yöntemlerinden HOLEP ameliyatının avantajları hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Mersin Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Dr. Güçlü Gürlen, HOLEP tekniğinin klasik yöntemlerle yapılan ameliyatlara kıyasla daha az kanamaya sebep olduğunu, bu nedenle kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında altın standart yöntem haline geldiğini belirtti.

CİNSEL FONKSİYONLARA ZARAR VERMİYOR

HOLEP ameliyatında diğer ameliyat tekniklerine göre iyileşmenin daha hızlı olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Güçlü Gürlen, “Ameliyat sonrası hastadan sonda daha hızlı çıkarılmaktadır. HOLEP ameliyatının klasik yöntemlerle yapılan ameliyatlara göre daha az ağrı olması, bu yöntemin daha konforlu olduğunu göstermektedir. HOLEP ameliyatında kullanılan lazer sisteminden dolayı erkekte cinsel fonksiyonları düzenleyen sinirlere hasar verilmez. Bu sayede ameliyat sonrası sertleşme problemi de beklenmez. HOLEP ameliyatında prostatın tamamı alındığı için yıllar sonra dahi tekrarlama olasılığı çok düşüktür” diye konuştu.

YENİ BİR TEKNİK OLDUĞUNDAN HENÜZ YAYGIN DEĞİL

HOLEP ameliyatının dezavantajlarından da bahseden Uzm. Dr. Güçlü Gürlen, diğer klasik ameliyatlara göre daha yeni bir teknik olması ve ameliyatı yapan operatörün bu tekniği öğrenmesinin zorluğu nedeniyle henüz ülkemizde yaygınlaşmadığını vurguladı.

Uzm. Dr. Gürlen, “Ameliyatta kullanılan malzemelerin yurt dışından gelmesi, bu ameliyatın maliyetini artırmakta ve tüm hastaların faydalanması şansını kısıtlamaktadır. HOLEP ameliyatında prostatın tamamının alınması sebebiyle ilişki sonrası meni gelmeme (retrograd ejekülasyon) riski, diğer klasik ameliyatlara göre daha fazladır” ifadelerini kullandı.

50 YAŞ SONRASI YILDA BİR KEZ ÜROLOJİ KONTROLÜ ŞART

HOLEP ameliyatını pandemi dönemi de dâhil son 4 yılda yüzlerce hastasına uyguladığını belirten Uzm. Dr. Güçlü Gürlen, 50 yaşından sonra her erkeğin yılda 1 kez üroloji hekimine prostat muayenesi olması uyarısında bulunarak yeni tedavi yöntemleri sayesinde artık prostat büyümesi hastalığından korkulmaması gerektiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.