Cilt kanseri tedavisi için yeni keşif

Bilim insanları, ilk kez, önemli bir metabolik enzimi inhibe etmenin melanom hücrelerini öldürmede 'umut vaat ettiğini' gösterdiler

Bilim insanları melanomun büyümesini durdurmak için yeni bir yol geliştirdiler. Yeni metod, kanserin bir gün etkili bir şekilde tedavi edilmesi umudunu sunuyor.

Medimagazin'de yer alan habere göre, araştırmacılar, Nature Cell Biology dergisinde yayınlanan bulgularının, melanom tedavisi için yeni bir ilaç sınıfının geliştirilmesine yol açabileceğine inanıyorlar. Sanford Burnham Prebys'deki Kanser Merkezi'nin yöneticisi olan çalışma lideri Profesör Ze'ev Ronai, cilt kanserinin en şiddetli formu olan melanomun, amino asitlerin metabolize edilmesinde kilit rol oynayan GCDH adlı bir enzim olmadan yaşayamayacağını ve büyüyemeyeceğini açıkladı.

Yeni hedef GCHD aktivitesini sınırlamak

Prof. Ronai, GCDH'nin inhibe edilmesinin, NRF2 adı verilen başka bir proteinde yapısal bir değişikliğe yol açtığını ve bunun daha sonra kanserli hücreleri baskılama yeteneğini kazandığını söyledi. "Şimdi hedefimiz GCDH aktivitesini sınırlayan bir ilaç veya ilaçlar bulmak" diye ekledi.

Glutaril-CoA Dehidrogenazın kısaltması olan GCDH, insan sağlığı için gerekli olan ve her ikisi de enerji üretmek için melanom hücreleri tarafından “yenilen” iki amino asit olan lizin ve triptofanın metabolize edilmesinde önemli bir rol oynar.

Kritik öneme sahip

Araştırmalarının bir parçası olarak Prof. Ronai ve ekibi, GCDH'nin kanserli hücrelerin enerji üretmesi ve büyümesi için kritik öneme sahip olduğunu buldu. Çalışma yazarlarından Dr Sachin Verma, “Melanom hücreleri, enerji üretmek için lizin ve triptofan 'yer'” dedi. Araştırmacılar ayrıca GCDH'yi engellemenin faydalarının melanom tümörlerine özgü olduğunu da buldular.

Akciğer, meme ve diğer kanserlerdeki benzer çabaların hiçbir etkisi olmadı, çünkü muhtemelen bu kanserler hayatta kalmak ve büyümek için diğer enzimlere bağımlı olabilir. .