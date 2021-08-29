Cildinizdeki bu beş ince işareti neden asla görmezden gelmemelisiniz?

Kalp hastalığı semptomlarını belirlemek zor olabilir, ancak cildinizde kalp hastalığının bazı açıklayıcı belirtilerinin ortaya çıktığını biliyor muydunuz? İşte asla görmezden gelmemeniz gereken beş erken uyarı işareti.

İngiliz Kalp Vakfı'nın istatistikleri, Birleşik Krallık'ta her dört kişiden birinin kalp ve dolaşım hastalıklarından öldüğünü gösteriyor. Bu yılda 160.000'den fazla insan demek ve her üç dakikada bir kişi kalp hastalığından hayatını kaybediyor.

express.co.uk'un haberine göre; kalp hastalığı İngiltere'de önemli bir sağlık sorun. Semptomları erken tespit etmek ve tedavi görmek, kalp hastalığı semptomlarını yönetmeye ve kalp krizi veya diğer ciddi komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Cildinizin kalbinizin sağlığı hakkında size ipuçları verebileceğini biliyor muydunuz? Bunlar, cildinizde asla göz ardı etmemeniz gereken beş ince değişikliktir.

1 - Ayaklarınızda ve alt bacaklarınızda şişme

Ayaklarınızda, ayak bileklerinizde ve alt bacaklarınızda şişme, kalbinizin olması gerektiği gibi çalışmadığının açık bir işareti olabilir.

Kalp hastalıklarının bir belirtisi, bacaklarda gözle görülür şişmeye neden olan sıvı birikmesidir.

Ayaklarınızın ve alt bacaklarınızın şiştiğini fark ederseniz ve o bölgede yaralanma gibi bariz bir sebep yoksa, bir doktor tarafından kontrol ettirmelisiniz.

2 - Cildinizde mavi veya mor lekeler

Cildinizde mavi veya mor lekeler varsa, bu bir kan damarında tıkanıklık belirtisi olabilir.

Bazı insanlar aşırı soğuk olduklarında ekstremitelerinin maviye döndüğünü deneyimler, ancak normal bir sıcaklıktayken size oluyorsa, kanınızın yeterince oksijen almadığının bir işareti olabilir.

Ayak parmaklarınızda lekeler oluşursa buna mavi ayak sendromu adı verilir ve tedavi edilmezse etkilenen bölgenin derisinin ve dokusunun ölmesine neden olabilir.

3 - Mavi veya mor ağ benzeri desen

Bu ağ benzeri desen, cildinizin benekli ve renginin solmuş görünmesini sağlar. Yine, bazı insanlar gerçekten üşüdüklerinde bunu yaşayabilirler ve bu aynı zamanda bazı ilaçları almanın bir yan etkisi olabilir.

Bununla birlikte, belirgin bir neden olmaksızın ortaya çıkan mavi veya morumsu ağ benzeri bir desen, kalp hastalığının bir belirtisi olabilir. Teknik terim 'kolesterol embolizasyon sendromu'dur.

Cildinizdeki desen, doku ve organlara zarar verebilecek küçük arterlerin tıkandığının bir işaretidir.

4 - Sarı mumsu büyüme

Sağlıksız kolesterol seviyeleriniz varsa, cildinizde sarı veya turuncu mumsu oluşumlar görünebilir. Bu topaklar genellikle ağrısızdır, ancak bu onların zararsız oldukları anlamına gelmez.

Gözlerinizin köşelerinde, alt bacaklarınızın arkasında veya avuçlarınızın çizgilerinde büyümeye eğilimlidirler.

Bu büyümeleri geliştirirseniz hemen doktorunuza görünün. Kolesterolünüzü kontrol etmek için bazı testler yapmaları gerekecek.

Kolesterolünüzü kontrol altına almak, büyümenin azalmasına yol açmalıdır, ancak değilse, o zaman bir dermatolog yardımcı olabilir.

5 - Mumlu tümsekler

Cildinizde ani bir döküntü gibi görünen mumsu yumruların aniden ortaya çıkması, çok yüksek kolesterol veya diyabet belirtisi olabilir.

Bu şişlikler aslında kandaki trigliseritler olarak bilinen bir tür kolesterolün endişe verici derecede yüksek seviyesinin neden olduğu kolesterolden oluşur.

Yüksek kolesterol, sizi ciddi kalp hastalıkları için risk altına sokar, bu nedenle bunları hemen görmeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.